손흥민(34, 바르셀로나)? 한국 역대 최고 이적설 또 등장..."바르사 이미 가능성 검토"→신뢰도는 빵점

기사입력 2025-10-29 12:29


[스포츠조선 김대식 기자]또 쓸데없는 손흥민의 바르셀로나 이적설이 나오고 있는 중이다.

스페인 피자헤스는 27일(한국시각) 'FC 바르셀로나가 손흥민 영입을 위한 접촉을 본격적으로 진행하고 있다. 손흥민은 LAFC와 현 계약에 포함된 특별 조항을 활용해 임대 형태로 캄프 누에 합류할 가능성이 있다'고 보도했다.

매체는 '바르셀로나는 임대 계약을 통해 손흥민을 데려올 수 있는 하나의 기회를 포착했다. 이는 손흥민이 2026년 월드컵을 앞두고 경기 감각을 유지하는 데 도움이 될 수 있다. 그의 소속팀 LAFC 역시 '베컴 조항'에 해당하는 계약 조항 덕분에 이를 검토할 수 있는 상황이다.소위 '베컴 조항'으로 불리는 이 규정은 선수 계약을 유지한 채 MLS 휴식기에 유럽으로 임대 이적할 수 있게 해준다. 이 때문에 바르셀로나가 전략적으로 움직일 여지가 생긴 것'이라고 덧붙였다.
계속해서 매체는 '손흥민이 이 조항을 활용할 수 있다면, 바르셀로나는 MLS 휴식기 동안 단기 임대를 협상할 수 있다. 이는 과거 여러 유명 선수들이 사용했던 방식과 유사하다. 바르셀로나 구단 측은 이 가능성을 신중하게 검토 중이라고 밝혔다. 임대 영입은 곧바로 완전 이적을 필요로 하지 않기 때문에, 구단의 재정 상황과도 맞아떨어지는 구조'라며 바르셀로나에서 손흥민 영입을 위해 적극적으로 나설 것이라고 설명했다.

손흥민 영입이 바르셀로나에 많은 도움이 될 것이라고도 주장했다. '바르셀로나 입장에서는 손흥민을 영입할 경우 국제 경험, 득점력, 그리고 팀에 활력을 줄 리더십을 확보할 수 있다. 팀이 변화 과정에 있는 시점에서 큰 도움이 될 요소들이다. 손흥민에게도 이 임대는 유럽 무대에서의 경쟁력을 유지하며 2026년 월드컵을 준비할 수 있는 기회가 된다. 또한, LAFC는 계약을 유지한 상태에서 손흥민을 계속 보유할 수 있으므로 미래 가치를 잃지 않는다. 현재 협상안에는 바르셀로나의 완전 영입 의무 조항은 포함되어 있지 않으며, 이는 바르셀로나가 큰 재정 부담 없이 상황을 운영할 수 있도록 한다'고 분석했다.
피자헤스의 이야기만 들어보면 이미 바르셀로나와 손흥민이 임대 이적을 두고 협상을 진행하는 것처럼 보인다. 하지만 모든 게 다 사실이 아닐 가능성이 높다. 바르셀로나가 지금 손흥민이 필요하지 않기 때문이다.

바르셀로나가 토트넘 시절 계약 만료가 다가오고 있는 손흥민에게 관심을 가졌던 건 사실이었다. 이는 손흥민이 자유계약으로만 풀렸을 때의 이야기였다. 손흥민을 데려올 수 없는 상황이 되자 바르셀로나는 맨체스터 유나이티드에서 마커스 래시포드를 임대로 영입했다. 래시포드는 이번 시즌 바르셀로나에서 좋은 활약을 보여주면서 바르셀로나 완전 이적이 유력해지고 있다.

래시포드의 완전 영입 문제도 얽힌 상황에서 바르셀로나가 손흥민을 데려올 이유가 없다. 애초에 피자헤스는 공신력 자체가 매우 낮은 곳이다. 손흥민과 토트넘의 계약이 끝나갈 때 레알 마드리드, 아틀레티코 마드리드 등 수많은 빅클럽과의 이적설 루머를 연이어 터트린 매체다. 신뢰도가 매우 낮다.
