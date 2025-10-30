韓 사상 최초! 리버풀 선수 탄생한다→"리버풀, 김민재 영입 가세"…뮌헨…

|
[스포츠조선 강우진 기자]김민재의 리버풀 이적설이 계속해서 나오고 있다. 하락세에 있는 리버풀을 김민재가 구해내는 시나리오가 가능할지 이목이 집중된다.
매체는 "(리버풀은) 김민재의 잠재적인 영입 시도를 하기 전 그의 상황을 면밀히 지켜보고 있다고 한다"라며 "다만 독일 분데스리가 챔피언인 바이에른이 뮌헨이 그를 이번 겨울 이적시장에서 내보낼 가능성은 매우 적고, 현실적으로는 내년 여름 이적이 가장 유력한 시나리오로 예상된다"라고 했다.
김민재의 이적 여부는 여전히 불확실하다. 뮌헨의 주전 수비수 다요 우파메카노의 미래가 불투명하기에 쉽사리 김민재를 매각할 수 없는 상황이다. 우파메카노는 아직까지 뮌헨과 재계약하지 않았다. 우파메카노가 팀을 떠나게 된다면 김민재가 뮌헨에 남아 주전 수비수 자리를 차지할 확률이 높다. 김민재는 뮌헨에서 재기를 노리고 있다. 이번 시즌 출전하는 경기마다 좋은 모습을 보여주며 팀 내 입지를 다지고 있다. 그의 꾸준한 활약은 뮌헨뿐 아니라 다른 구단의 관심까지 끌어올리는 중이다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com