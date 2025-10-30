'0-3→2-3→2-4→3-4' 황희찬 첫 도움, BBC도 인정 "울버햄…

|
|
|
[스포츠조선 김성원 기자]위기의 황희찬(울버햄튼)이 61일 만에 공격포인트를 작성했다.
울버햄튼은 이번 시즌 EPL에선 유일하게 단 1승도 없다. 승점 2점(2무7패)으로 최하위인 20위에 처져 있다. 리그컵에서도 첼시를 넘기를 역부족이었다.
일찌감치 희비가 엇갈렸다. 첼시는 전반에만 3골을 퍼부었다. 첼시는 전반 5분 안드레이 산투스, 15분에는 타이리크 조지, 41분에는 이스테방 윌리앙이 릴레이골을 작렬시켰다.
|
|
호재도 있었다. 첼시의 '신형 엔진' 리암 델랍이 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 부상에서 돌아왔다. 그는 후반 교체 투입됐다. 하지만 후반 34분에 이어 41분 경고 누적으로 퇴장당했다.
그러나 반전은 없었다. 첼시는 수적 열세에도 후반 44분 제이미 기튼스가 쐐기골을 터트렸다. 울버햄튼은 후반 추가 시간인 46분 묄러가 한 골을 더 보태며 멀티골을 완성했지만 승부를 원점으로 돌리는 데는 실패했다.
울버햄튼 팬들도 곡예비행을 했다. 영국의 'BBC'는 '울버햄튼 팬들은 전반 일찌감치 두 골을 허용하자 중국인 구단주와 비토르 페레이라 감독을 향해 "우리는 무너지고 있다"고 외치며 맹렬히 비난했다. 하지만 경기 후 팀을 응원하며 박수를 친 것은 주목할 만한 일'이라고 설명했다. 마지막까지 투혼을 발휘했다는 의미다.
|
그리고 "우리는 팬들에게 다시 해낼 수 있다는 것을 보여줬다. 우리는 1승만 필요하다. 그러면 전진할 수 있다. 후반에는 3-1로 이겼지만, 상대가 골을 넣은 건 아쉽다. 나는 우리가 시즌이 끝나기 전에 상황을 반전시킬 수 있다는 데 의심의 여지가 없다"고 강조했다.
'BBC'도 '울버햄튼에 필요한 것은 단 한 번의 승리뿐이다'고 분석했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com