충격! 외국인 감독 후보 모두 탈락…中, 결국 국내파 감독 체제로 선회?

기사입력 2025-10-30 09:29


[스포츠조선 박상경 기자] 중국 대표팀 차기 감독 후보로 거론됐던 외국인 감독 후보가 모두 탈락했다는 주장이 나왔다.

중국 텐센트는 29일 '중국축구협회가 제시한 선임 마감일이 다가오고 있으나 남자 대표팀 차기 감독은 아직 결정되지 않은 채 교착 상태에 빠져 있다'고 전했다. 이어 '당초 유력 후보로 거론됐던 외국인 감독 후보들은 여러가지 치명적 결함을 이유로 탈락했다'며 '이에 중국축구협회는 국내 감독 선임 가능성을 검토 중'이라고 덧붙였다.

중국 현지 매체들은 이달 중순까지 폴란드 출신의 체스와프 미흐니에비치 감독과 미하우 프로비에시 감독, 우루과이 출신인 디에고 알론소 감독이 차기 감독 최종 후보가 됐으며, 이들 중 한 명이 11월 초 대표팀 지휘봉을 잡을 것이라고 전망했다. 미흐니에비치 감독은 2022 카타르월드컵에서 폴란드 대표팀을 16강으로 이끈 바 있으며, 프로비에시 감독은 유로2024 본선에 진출한 바 있다. 알론소 감독은 현역 시절 중국슈퍼리그를 경험한 바 있으며, 카타르월드컵 본선에서 우루과이 대표팀을 이끈 경력이 있다. 하지만 이들 모두 중국축구협회가 제시한 조건과 목표에서 차이를 보인 것으로 알려졌다. 지도철학 면에서도 중국축구협회의 기대를 충족시키지 못했다는 평가도 이어졌다.

이런 가운데 현지에선 대표팀 지휘봉을 국내 지도자에게 맡겨야 한다는 여론이 조금씩 고개를 들고 있다. 텐센트는 '최근 산둥 타이산 감독 대행직을 맡았던 한펭 감독과 칭다오 시하이안을 이끌고 있는 샤오지아이 감독, 다롄 잉보를 지휘 중인 리궈쉬 감독 등이 좋은 모습을 보여주고 있다. 이들이 최근 거둔 성과는 전술적 통찰력과 경기 운영 능력을 보여주는 지표'라며 '국내 감독 증가와 성공은 결코 우연이 아니라 국내 지도자의 지도 수준을 보여주는 사례'라고 주장했다. 또 '샤오지아이는 중국 슈퍼리그에서 뛰어난 지도력을 보여줬다. 앞서 대표팀 수석코치로 오랜 기간 활약하면서 이해도가 높다는 점도 긍정적'이라고 강조했다.

하지만 중국축구협회가 과연 국내파 지도자 체제로 선회할지는 미지수다. 가장 최근 대표팀 지휘봉을 잡았던 리톄 전 감독이 승부조작 및 금품수수 혐의로 구속돼 충격을 안긴 바 있다. 선진 축구 흐름을 따라잡고 2030 월드컵 본선 진출을 목표로 하는 차기 감독 청사진을 세워 놓은 중국축구협회가 과연 국내 지도자에게 온전히 4년을 맡길 수 있을지도 미지수다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

