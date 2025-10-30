패패패패패패에 끝내 정신 잃었나, 선수단 가치 1조9000억+8000억 투자→리버풀 감독 역대급 망언 작렬 "우리 선수단 크지 않다"

기사입력 2025-10-30 11:37


[스포츠조선 김대식 기자]아르네 슬롯 리버풀 감독의 인터뷰가 논란이다.

리버풀은 30일(한국시각) 영국 리버풀의 안필드에서 열린 크리스탈 팰리스와의 2025~2026시즌 카라바오컵 4라운드에서 0대3 대패를 당하면서 대회에서 탈락했다.

최근 6경기에서 무려 1승 5패를 당하면서 추락하고 있는 프리미어리그(EPL) 디펜딩 챔피언 리버풀이다. 이에 슬롯 감독은 팰리스전에서는 선발 명단에 대단한 변화를 줬다. 주전급 선수로는 알렉시스 맥 알리스터, 밀로스 케르케즈, 앤드류 로버트슨만 투입했고, 나머지 자리에는 어린 유망주들로 채웠다.

리버풀은 경기 초반 어린 선수들의 에너지를 앞세워서 몰아쳤지만 득점 찬스를 매듭짓지 못했다. 점점 팰리스한테 흐름을 내준 리버풀은 전반 41분 일격을 맞았다. 카마다 다이치가 페널티박스로 찔러준 패스를 수비가 제대로 처리하지 못했고, 이스마일라 사르가 이를 논스톱 슈팅으로 연결해 골망을 갈랐다.
사르는 전반 종료 직전 리버풀을 또 울렸다. 이번에도 카마다의 패스부터 시작됐다. 사르가 카마다의 패스를 받아 예레미 피노와 원투패스를 주고받은 뒤 수비를 완전히 제압해 득점에 성공했다.

리버풀은 후반에도 계속해서 실점 위기를 내줬다. 후반 34분에는 어린 센터백 아마라 날로가 다이렉트 퇴장을 당해 더 상황은 힘들어졌다. 리버풀은 후반 43분 피노한테 쐐기골까지 허용하면서 홈에서 0대3 참사를 당했다.

경기 후 슬롯 감독의 인터뷰는 변명으로 가득했다. 그는 "리버풀은 항상 카라바오컵 대회를 유소년 아카데미 선수들을 위해 활용해왔다. 저는 그 결정이 옳다고 느꼈고, 우리가 오늘 졌다고 해서 그 생각이 바뀌지 않았다"며 유소년 선수들을 내보내 경험을 쌓았기 때문에 패배해도 문제가 없다는 식으로 이야기했다.


이어 그는 "프리시즌 동안 일부 선수들이 얼마나 힘들어했는지도 봤다. EPL과 유럽챔피언스리그, 그리고 일주일에 세 번 경기를 치러야 한다는 것은 새로운 도전이다. 우리 스쿼드는 사람들이 생각하는 것만큼 크지 않다. 우리는 이 상황을 바라보는 관점에 아무 변화가 없다"며 로테이션이 어쩔 수 없다는 식으로 이야기했다.

슬롯 감독의 말은 틀리지 않았다. 경기 수가 많아서 빅클럽들도 선수단 운영이 쉽지 않다. 그러나 리버풀은 선수단 몸값 총액이 무려 11억5000만유로(약 1조9000억원)에 달하는 초대형 빅클럽이다. 전 세계에서 리버풀보다 비싼 선수단을 꾸린 팀은 단 3팀뿐이다. 레알 마드리드, 아스널, 맨체스터 시티까지다.
심지어 이번 여름 이적시장에서 리버풀은 슬롯 감독을 지원해주기 위해서 4억8290만유로(약 7978억원)를 투자했다. 리버풀은 EPL 역대 최고 이적료만 2번 바꿨다. 플로리안 비르츠로 기존 기록을 넘어선 뒤에 알렉산더 이삭 영입으로 비르츠 기록을 또 넘었다.

경기 수가 이렇게 많은 건 당연한 일. 얇은 선수단이 걱정됐다면 비르츠와 이삭에 엄청난 돈을 투자하는 게 아니라 다양한 포지션으로 더 많은 영입을 진행했으면 됐을 것이다. 그렇게 하지 않은 건 슬롯 감독에게도 책임이 있는 일. 변명으로밖에 들리지 않는다.

