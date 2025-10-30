쏘니도 없는데 히샬리송 답답해 미치겠네...프랭크 감독도 결국 폭발 "찬스인데 반박자 늦게 온다" 공개 비판

기사입력 2025-10-30 19:45


쏘니도 없는데 히샬리송 답답해 미치겠네...프랭크 감독도 결국 폭발 "찬…
사진=히샬리송 SNS

쏘니도 없는데 히샬리송 답답해 미치겠네...프랭크 감독도 결국 폭발 "찬…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 김대식 기자]히샬리송을 향한 답답함이 나와버리고만 토마스 프랭크 토트넘 감독이다.

토트넘은 30일(한국시각) 영국 뉴캐슬의 세인트 제임스 파크에서 열린 뉴캐슬 유나이티드와의 2025~2026시즌 카라바오컵 4라운드에서 0대2로 패배했다. 이번 패배로 토트넘은 대회에서 탈락했다.

경기 후 프랭크 감독은 히샬리송에 대한 아쉬움을 공개적으로 드러냈다. 그는 "아론 랜스데일이 정말 좋은 선방을 여러 번 했다고 생각한다. 그리고 우리는 6~7번 정도 정말 좋은 장면들을 만들었는데, 히샬리송이 반박자 늦게 나왔다. 그리고 마지막 패스가 조금만 더 날카로웠다면 더 많은 기회를 만들어낼 수 있었을 것이다. 패배해서, 탈락하게 되어 정말 실망스럽다. 우리는 계속 올라가서 추첨에 들어가고 싶었다"고 말했다.
쏘니도 없는데 히샬리송 답답해 미치겠네...프랭크 감독도 결국 폭발 "찬…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
프랭크 감독이 점점 히샬리송에 대한 인내심이 고갈되는 모양이다. 선발로 나온 히샬리송은 분전해줬지만 결국 스트라이커로서 해야 할 득점에 실패했다. 히샬리송에게는 여러 찬스가 왔다.

전반 9분 제드 스펜스가 과감한 돌파 후 히샬리송에게 찔러줬다. 순간 뉴캐슬 수비진이 무너지면서 히샬리송에게 많은 공간이 생겼다. 하지만 히샬리송의 슈팅이 수비수에 걸리고 말았다.

전반 32분 찬스가 제일 아쉬웠다. 토트넘은 후방에서부터 간결하게 풀어 나오면서 루카스 베리발에게 볼이 잘 연결됐다. 베리발은 반대편으로 침투하는 히샬리송에게 공을 넘겨줬지만 히샬리송은 슈팅조차 시도하지 못했다.

2분 뒤에도 결정적인 찬스가 있었다. 이번에도 좋은 볼 흐름 속에 토트넘은 공을 오른쪽으로 보내는데 성공했다. 존슨이 곧바로 히샬리송에게 찔러줬다. 히샬리송은 몸을 던져봤지만 공이 먼저 지나갔다. 히샬리송은 후반 22분 페드로 포로의 크로스를 잘 받아서 슈팅으로 연결했지만 골키퍼 선방에 걸렸다. 전방에서 힘으로 버텨주면서 동료들에게 공을 전달하는 건 잘해줬지만 결국 스트라이커는 득점으로 말하는 법이다.
쏘니도 없는데 히샬리송 답답해 미치겠네...프랭크 감독도 결국 폭발 "찬…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

쏘니도 없는데 히샬리송 답답해 미치겠네...프랭크 감독도 결국 폭발 "찬…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
히샬리송과 비교해 뉴캐슬 스트라이커인 닉 볼테마데는 후반 5분 자신에게 온 찬스를 완벽히 마무리하면서 원샷원킬 본능을 보여줬다.

히샬리송은 리그 개막전에서 멀티골을 넣으면서 기대감을 높여줬지만 이후에는 예전의 모습으로 완벽히 되돌아가고 있는 중이다. 9월 중순 브라이턴전에서 득점을 터트린 뒤에 공식전 8경기 연속 무득점이다. 손흥민도 떠나고, 도미닉 솔란케마저 발목 수술로 고생하고 있는 시점에 히샬리송은 확실하게 주전으로 도약할 수 있는 기회를 잡았지만 그 찬스를 살리지 못하고 있는 중이다.

원래부터 토트넘은 히샬리송을 매각하려고 했다. 하지만 히샬리송이 프랭크 감독에게 직접 잔류를 요청해 프랭크 감독이 믿음을 보여 선수를 팔지 않았다. 그 믿음에도 부합하지 못하면 히샬리송의 미래는 떠나는 것밖에 없다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'정우성 혼외자 출산' 문가비, 논란 1년만에..'훌쩍 큰 2살 아들' 근황 공개

2.

‘암투병’ 박미선, 10개월 공백 깨고 복귀…‘유퀴즈’서 근황 최초 공개

3.

'AOA 출신' 초아, 직접 성형 의혹설 잠재운 근황..."벌써 한달 전"

4.

최홍만, 만나자마자 조세호 뒷목 잡고 '버럭'…"따라 하지마!"

5.

황보라, 아들 돌반지로 3천만 원 벌었다더니...비즈니스석 타고 '럭셔리 여행'

스포츠 많이본뉴스
1.

손아섭 "귀신이 씌였다" → KKK 당해도 웃은 이유 "4타수 4삼진 먹어도.." [KS4]

2.

1루수로 변신한 류현진 덕분에 분위기 뜨거워진 한화 내야진, 수비 집중도 급상승[대전 현장]

3.

'11억 팔푼이'는 사실 욕 먹을게 아니다...5200억 몸값 스타도, 똑같이 '팔푼이' 신세다

4.

"놀랄 정도로 심한 말이 나오더라…더 믿겠다" 눈물 쏟은 김서현, 사령탑은 다시 한 번 감쌌다

5.

"같은 안타가 아니다. 어제 기운이 오늘까지." 심우준 전격 9번 출격. 어제 무안타 이진영은 왜 또 6번타자?[KS4]

스포츠 많이본뉴스
1.

손아섭 "귀신이 씌였다" → KKK 당해도 웃은 이유 "4타수 4삼진 먹어도.." [KS4]

2.

1루수로 변신한 류현진 덕분에 분위기 뜨거워진 한화 내야진, 수비 집중도 급상승[대전 현장]

3.

'11억 팔푼이'는 사실 욕 먹을게 아니다...5200억 몸값 스타도, 똑같이 '팔푼이' 신세다

4.

"놀랄 정도로 심한 말이 나오더라…더 믿겠다" 눈물 쏟은 김서현, 사령탑은 다시 한 번 감쌌다

5.

"같은 안타가 아니다. 어제 기운이 오늘까지." 심우준 전격 9번 출격. 어제 무안타 이진영은 왜 또 6번타자?[KS4]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.