푸스카스상 최초, EPL 올해의 골도 최초, MLS 올해의 골마저 최초...이런 한국인 손흥민밖에 없습니다

최종수정 2025-10-31 07:47

푸스카스상 최초, EPL 올해의 골도 최초, MLS 올해의 골마저 최초.…
사진=코리아 풋볼

[스포츠조선 김대식 기자]이제 손흥민을 올해의 골 장인이라고 불러야겠다.

한국 관련 SNS 매체 '코리아 풋볼'은 30일(한국시각) 손흥민이 올해의 골을 수상한 이력을 조명했다.

손흥민은 정말 올해의 골 장인이었다. 2019~2020시즌에 넣었던, 한국 축구팬이라면 절대로 모를 수가 없는 그 골이 만들어낸 역사가 수두룩했다.

2019~2020시즌 프리미어리그(EPL) 경기에서 토트넘은 번리를 만났다. 토트넘 훗스퍼 스타디움에서 열린 경기, 토트넘 진영 깊숙한 곳에서 얀 베르통언의 패스를 받은 손흥민은 번리 진영으로 달리기 시작했다. 손흥민이 달려가기 시작한 쪽에는 토트넘 동료들이 없었다. 패스를 줄 공간이 없었던 손흥민은 속도를 높여서 질주하기 시작했다. 번리 수비진이 손흥민의 속도를 제어하지 못했고, 손흥민은 순식간에 수비수 5명을 허수아비로 만들어낸 뒤에 골키퍼와의 일대일 찬스를 완벽하게 마무리했다.
푸스카스상 최초, EPL 올해의 골도 최초, MLS 올해의 골마저 최초.…
게티이미지
무려 70~80미터를 질주한 손흥민 커리어 최고의 득점이었다. 이 득점은 곧바로 EPL 이달의 골의 선정됐다. 이후 EPL 사무국은 해당 시즌 올해의 골 후보에 손흥민의 번리전 득점을 추가했고, 한국인 역사상 최초로 손흥민은 EPL 올해의 골 수상자가 됐다. 런던 풋볼 어워즈에서도 손흥민은 올해의 골을 추가했다.

이 골이 가져다준 영예는 여기서 끝이 아니었다. 세계에서 가장 영예로운 수상 중 하나인 국제축구연맹(FIFA) 푸스카스상 수상자가 된 것이다. 손흥민은 루이스 수아레스(우루과이), 히오르히안 데 아라스카에타(우루과이)와 경쟁해 전문가 투표 1등, 팬 투표에서 2등을 기록해 합산 전체 1위로 푸스카스상을 수상했다. 대한민국 선수로는 최초 수상이었고, 아시아 출신 선수로는 2번째 영예였다. 토트넘 선수가 푸스카스상을 받은 것도 처음 있는 일이었다.


푸스카스상 최초, EPL 올해의 골도 최초, MLS 올해의 골마저 최초.…
사진=FIFA
번리전 역대급 득점 후 손흥민은 클럽팀에서의 활약에서는 굵직한 올해의 골을 수상하지 못했다. 나머지 개인 수상은 다 토트넘 한정 수상이었다. 토트넘을 떠나면서 손흥민은 또 올해의 골 수상자가 됐다.

LAFC로 이적하자마자 넣은 환상적인 프리킥 득점이 2025시즌 미국메이저리그사커(MLS) 올해의 골로 선정됐다. MLS 올해의 골 수상은 오로지 팬투표로만 진행됐는데 무려 리오넬 메시를 넘고 수상해 더욱 화제가 됐다. 이번 수상도 아시아, 한국 최초다.
푸스카스상 최초, EPL 올해의 골도 최초, MLS 올해의 골마저 최초.…
사진=MLS
이외에도 손흥민은 대한축구협회 올해의 골도 수차례 받았다. 바이엘 레버쿠젠 시절에도 유럽챔피언스리그(UCL) 최고의 세트피스골도 수상한 적이 있다. 올해의 골 장인다운 수상 이력이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이현이, 산후 탈모에 결국 수술대 누웠다 "다음 생엔 흑인으로" ('워킹맘이현이')

2.

로빈♥김서연, '계류유산' 수술 후 오열..."심장이 뛰지 않아" ('로부부')

3.

'54세' 김승수, 건설사 딸에 공개구혼 "올 때 100만 원 지참해달라" ('동치미')

4.

브라이언, 300평 단독주택 고충 "이웃들이 주말마다 집 투어 와" ('아는 형님')

5.

심형탁, 안타까운 고백 "♥사야+子하루 없었으면 나는 외톨이" ('형탁 사야의 하루')

스포츠 많이본뉴스
1.

한국시리즈 우승했는데 이율예 장군님 잊지 않은 구본혁. "DM? 마무리캠프 중이셔서..."[잠실 코멘트]

2.

"손흥민 능가했다" MLS 데뷔 7경기만에 메시-SON 뛰어넘다니…페널티킥 6골은 '함정'

3.

'카메룬 괴물 개인 新 45점 대폭격' 도로공사 1위 도약, GS 꺾고 3연승 질주[장충 리뷰]

4.

"유빈!유빈!몽펠리에의 응원" 만리장성 또 넘은 신유빈,'세계8위'첸이 꺾고 WTT챔피언스 첫 4강행[WTT챔피언스 몽펠리에]

5.

[챔십현장]백승호 다이빙헤더골! 시즌 2호골 작렬! 버밍엄 1-0 포츠머스(전반 진행 중)

스포츠 많이본뉴스
1.

한국시리즈 우승했는데 이율예 장군님 잊지 않은 구본혁. "DM? 마무리캠프 중이셔서..."[잠실 코멘트]

2.

"손흥민 능가했다" MLS 데뷔 7경기만에 메시-SON 뛰어넘다니…페널티킥 6골은 '함정'

3.

'카메룬 괴물 개인 新 45점 대폭격' 도로공사 1위 도약, GS 꺾고 3연승 질주[장충 리뷰]

4.

"유빈!유빈!몽펠리에의 응원" 만리장성 또 넘은 신유빈,'세계8위'첸이 꺾고 WTT챔피언스 첫 4강행[WTT챔피언스 몽펠리에]

5.

[챔십현장]백승호 다이빙헤더골! 시즌 2호골 작렬! 버밍엄 1-0 포츠머스(전반 진행 중)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.