푸스카스상 최초, EPL 올해의 골도 최초, MLS 올해의 골마저 최초.…

[스포츠조선 김대식 기자]이제 손흥민을 올해의 골 장인이라고 불러야겠다.
2019~2020시즌 프리미어리그(EPL) 경기에서 토트넘은 번리를 만났다. 토트넘 훗스퍼 스타디움에서 열린 경기, 토트넘 진영 깊숙한 곳에서 얀 베르통언의 패스를 받은 손흥민은 번리 진영으로 달리기 시작했다. 손흥민이 달려가기 시작한 쪽에는 토트넘 동료들이 없었다. 패스를 줄 공간이 없었던 손흥민은 속도를 높여서 질주하기 시작했다. 번리 수비진이 손흥민의 속도를 제어하지 못했고, 손흥민은 순식간에 수비수 5명을 허수아비로 만들어낸 뒤에 골키퍼와의 일대일 찬스를 완벽하게 마무리했다.
이 골이 가져다준 영예는 여기서 끝이 아니었다. 세계에서 가장 영예로운 수상 중 하나인 국제축구연맹(FIFA) 푸스카스상 수상자가 된 것이다. 손흥민은 루이스 수아레스(우루과이), 히오르히안 데 아라스카에타(우루과이)와 경쟁해 전문가 투표 1등, 팬 투표에서 2등을 기록해 합산 전체 1위로 푸스카스상을 수상했다. 대한민국 선수로는 최초 수상이었고, 아시아 출신 선수로는 2번째 영예였다. 토트넘 선수가 푸스카스상을 받은 것도 처음 있는 일이었다.
LAFC로 이적하자마자 넣은 환상적인 프리킥 득점이 2025시즌 미국메이저리그사커(MLS) 올해의 골로 선정됐다. MLS 올해의 골 수상은 오로지 팬투표로만 진행됐는데 무려 리오넬 메시를 넘고 수상해 더욱 화제가 됐다. 이번 수상도 아시아, 한국 최초다.
