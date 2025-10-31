손흥민과 함께 6년, 유로파리그 우승까지 했는데...26살 토트넘 원클럽맨 충격 은퇴 선언

기사입력 2025-10-31 10:34


손흥민과 함께 6년, 유로파리그 우승까지 했는데...26살 토트넘 원클럽…
사진=화이트먼 SNS

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민과 함께 토트넘에서 뛴 알피 화이트먼이 갑자기 은퇴를 선언했다.

영국 디 애슬래틱은 31일(한국시각) '화이트먼은 전형적인 축구 선수가 아니었다. 토트넘 홋스퍼에서 3번, 4번, 혹은 나중에는 5번째 골키퍼였던 그는 어린 시절부터 응원하던 클럽에서 실질적인 활약을 할 가능성이 거의 없었다. 이번 여름 자유계약 선수로 토트넘을 떠난 뒤, 그는 계속 축구 커리어를 이어갈 것으로 예상했다. 잉글랜드 하부 리그나 해외에서 1번 골키퍼로서 자신을 증명할 기회를 찾을 수 있을 것이라고 생각했다. 하지만 잉글랜드 챔피언십(2부리그)까지 포함한 여러 팀의 구체적인 관심이 있었지만 그는 이번 여름 26세의 나이에 스스로 조용히 은퇴하기로 결정했다. 유로파리그 우승 몇 달 뒤였다'고 보도하며 화이트먼과의 인터뷰를 공개했다.

화이트먼은 토트넘 팬들이라면 익숙한 이름이다. 1998년생인 화이트먼은 2008년부터 토트넘 유소년 아카데미에서 성장했다. 많은 기대를 받고 자란 화이트먼은 2019년 드디어 꿈에 그리던 토트넘 1군에 합류했다. 손흥민과도 함께 훈련하게 됐다.

잉글랜드 연령별 대표팀에도 소집될 정도로 재능을 인정받은 선수였지만 프리미어리그, 그중에서도 빅클럽에 속하는 토트넘 주전 골키퍼는 쉽지 않은 자리였다. 위고 요리스가 단단하게 버티고 있었고, 백업 골키퍼 경쟁 자리도 치열했다. 화이트먼은 2020~2021시즌 유로파리그 경기에서 토트넘 선수로 데뷔하는데 성공했지만 그 경기가 화이트먼이 토트넘 선수로 뛴 마지막 경기였다.

데뷔 후 화이트먼은 1군에서 뛰기 위해 스웨덴 리그로 임대를 다녀오기도 했지만 토트넘에서의 평가는 냉혹했다. 디 애슬래틱은 '그래서 화이트먼 여가 시간에 다른 열정을 추구했다. 연기 수업을 듣고, 사진 기술을 익히고, 포크, 인디 록, 레프트필드 팝, 드림 팝을 선곡하는 월간 라디오 쇼를 진행했다. 팀 동료들이 슈퍼카를 타고 훈련장에 들어올 때, 그는 대중교통을 이용했다'며 화이트먼은 이미 다른 쪽으로도 공부를 하고 있었다고 밝혔다.

화이트먼은 더 선수로서 뛰고 싶어서 임대를 더 요청했지만 토트넘은 화이트먼을 보내지 않았다. 유럽대항전 선수 등록 규정에 따라서 토트넘에서 어릴 적부터 훈련받은 화이트먼이 필요했기 때문이다. 화이트먼은 뛰지 못해서 답답했다고 고백했다.

그래서 토트넘과의 계약을 끝낸 후 여러 구단의 테스트를 받으면서 계약할 수 있는 기회도 있었지만 그는 놀랍게도 26살에 은퇴하기로 했다. 화이트먼은 축구를 하면서 공부했던 예술로 제2의 커리어를 시작하기로 결심했다. 화이트먼은 사진가이자 영화 감독으로 새로운 인생을 열었다.

화이트먼은 "18살 때 모델이던 전 여자친구를 만났어요. 그녀는 나보다 조금 나이가 있었고, 그녀의 가장 친한 친구가 감독이었어요. 그러면서 세상에 더 많은 것이 있다는 걸 알기 시작했죠. 18~19살쯤 되면서 새로운 사람을 만나고, 내 자신을 이해하게 되고, 축구라는 좁은 세계가 얼마나 단절되어 있는지 깨닫게 됐어요. 축구는 잘해도 짧은 커리어예요. 나는 계속 그 안에 머물고 싶지 않다는 걸 알고 있었어요. 내가 축구 외에 쌓아온 일들이 더 흥미로웠어요. 행복이 거기에 있었어요. 그래서 스스로 끝내는 것이 낫다고 판단했어요"라며 자신이 왜 은퇴했는지를 설명했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 개그맨 31세 아들 A씨, 아내 폭행-협박 혐의로 검찰 송치[종합]

2.

'100만 유튜버' 수탉, 무차별 폭행 피해사진 공개…장기밀매 협박까지

3.

이정섭, 강제 결혼에 '지옥 같은 삶' 고백..."17건 고소, 가족에게 쫓겨나"

4.

BTS 정국, 혼자 고깃집에서 ‘프로혼밥러’ 인증…팬들 ‘역대급 목격담’

5.

싱글맘 문가비, 훌쩍 큰 아들과 근황 공개[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

눈물샘 터진 35세 캡틴 '이건 드라마로 만들어도 욕 먹는 거잖아요’ [대전 현장]

2.

'메가 트윈스포 미쳤다' 9회 박동원 투런포→김현수 역전타→문보경 2루타→오스틴 안타. 7-4 대역전극. LG 우승에 1승 남았다. 한화 와이스 117구 투혼도 물거품. 김서현 또 피홈런[KS4 리뷰]

3.

"2008년 PTSD가…" 결승타 순간 떠올린 그 장면, 옛 스승은 두 번 울었다

4.

푸스카스상 최초, EPL 올해의 골도 최초, MLS 올해의 골마저 최초...이런 한국인 손흥민밖에 없습니다

5.

'기쁨의 눈물 흘린 주장' 박해민 놀리는데 진심인 쌍둥이네, 엄지척 날린 염경엽 감독[대전 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

눈물샘 터진 35세 캡틴 '이건 드라마로 만들어도 욕 먹는 거잖아요’ [대전 현장]

2.

'메가 트윈스포 미쳤다' 9회 박동원 투런포→김현수 역전타→문보경 2루타→오스틴 안타. 7-4 대역전극. LG 우승에 1승 남았다. 한화 와이스 117구 투혼도 물거품. 김서현 또 피홈런[KS4 리뷰]

3.

"2008년 PTSD가…" 결승타 순간 떠올린 그 장면, 옛 스승은 두 번 울었다

4.

푸스카스상 최초, EPL 올해의 골도 최초, MLS 올해의 골마저 최초...이런 한국인 손흥민밖에 없습니다

5.

'기쁨의 눈물 흘린 주장' 박해민 놀리는데 진심인 쌍둥이네, 엄지척 날린 염경엽 감독[대전 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.