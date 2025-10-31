"가나전 2골 추억" 홍명보 직관, 풀타임+득점포→조규성, 또 선발 '63분'…'4-0 대승' 미트윌란, 덴마크컵 8강 진출

기사입력 2025-10-31 10:07


"가나전 2골 추억" 홍명보 직관, 풀타임+득점포→조규성, 또 선발 '6…
사진캡처=미트윌란 SNS

"가나전 2골 추억" 홍명보 직관, 풀타임+득점포→조규성, 또 선발 '6…
사진캡처=미트윌란 SNS

"가나전 2골 추억" 홍명보 직관, 풀타임+득점포→조규성, 또 선발 '6…
◇사진출처=미트윌란 SNS

[스포츠조선 김성원 기자]홍명보 A대표팀 감독이 직관한 경기에서 폭발한 조규성(미트윌란)이 선발 출전을 이어갔다.

조규성은 이한범과 함께 31일(이하 한국시각) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 실케보르와의 2025~2026시즌 덴마크컵 16강전에 출격했다. 미트윌란은 후반에만 4골을 쏟아부으며 4대0으로 대승, 8강에 진출했다.

조규성은 2경기 연속골을 기록하진 못했다. 그는 후반 18분 교체됐다. 미트윌란은 조규성이 나간 후인 후반 25분부터 7분 동안 3골을 몰아쳤다. 데닐 카스티요, 빅토르 바크, 프란쿨리누 디유가 골망을 흔들었다. 후반 39분에는 상대 자책골까지 나오며 기분 좋은 승리를 낚았다. 센터백 이한범은 풀타임을 소화하며 무실점에 힘을 보탰다.

조규성은 26일 프레데리시아전에서 올 시즌 4호골을 터트렸다. 홍 감독이 덴마크를 찾은 날이었다. 홍 감독은 다음달 볼리비아(14일), 가나(18일)와의 올해 마지막 친선경기를 앞두고 막바지 옥석가리기를 하고 있다.

조규성도 지울 수 없는 존재다. 직접 눈으로 확인하기 위해 덴마크로 날아갔다. 조규성은 지난해 3월 2026년 북중미월드컵 아시아 2차예선에서 마지막으로 A매치에 출전한 이후 자취를 감췄다.


"가나전 2골 추억" 홍명보 직관, 풀타임+득점포→조규성, 또 선발 '6…

"가나전 2골 추억" 홍명보 직관, 풀타임+득점포→조규성, 또 선발 '6…
11일 오후 경기도 용인미르스타디움에서 열린 E-1 챔피언십(동아시안컵) 한국과 홍콩의 경기. 홍명보 감독이 경기 시작을 기다리고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.11/
그는 지난해 5월 오른 무릎 반월상 연골판 절제 수술을 받았다. 비교적 간단한 수술이었다. 정상적이라면 프리시즌 전이면 회복이 가능했다. 하지만 불운에 발목이 잡혔다. 수술 부위가 감염되며 합병증을 앓았다. 결국 2024~2025시즌을 통으로 날렸다.

홍 감독은 지난해 7월 10년 만에 A대표팀 사령탑으로 돌아왔지만 조규성과는 부상으로 인연이 없었다. 조규성이 돌아왔다. 지난달 17일 덴마크컵 3라운드에서 1호골을 터트렸다. 사흘 후에는 정규리그에서 마수걸이 골을 신고했다. 지난달 29일에는 정규리그 2경기 연속골을 터트렸다. 11~12라운드에서 침묵한 그는 프레데리시아전에서 골폭죽을 재가동했다.

홍 감독은 지난달에는 조규성을 발탁하지 않았다. 무리할 필요가 없다고 판단했다. 그는 "조규성은 이제 경기에 나와서 시간도 늘리고 득점도 하고 있다. 팀 입장에서 긍정적인 일이다. 아직까지 그 선수의 무릎 상태는 비행기를 오래 타고 경기를 준비할 수 있는 시간이 아니다. 지금이 적절하지 않다고 생각했다. 조금 더 안정적 상황에서 준비한다면 대표팀에 돌아올 수 있을 것"이라고 설명했다.


조규성은 2022년 카타르월드컵에서 2골을 작렬시키며 혜성처럼 등장했다. 공교롭게도 2골이 모두 조별리그 2차전 가나전에서 터진 득점이었다. 다음달 가나와 다시 만난다.

조규성은 프레데리시아전에선 부상 복귀 후 첫 풀타임을 소화했다. 그는 쉼표없이 출전 시간을 늘리고 있다. 홍명보호 복귀도 청신호가 켜졌다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 개그맨 31세 아들 A씨, 아내 폭행-협박 혐의로 검찰 송치[종합]

2.

'100만 유튜버' 수탉, 무차별 폭행 피해사진 공개…장기밀매 협박까지

3.

이정섭, 강제 결혼에 '지옥 같은 삶' 고백..."17건 고소, 가족에게 쫓겨나"

4.

김민재, 40년 전 집나간 母 연락왔다..."널 생각하면 가슴이 먹먹"

5.

BTS 정국, 혼자 고깃집에서 ‘프로혼밥러’ 인증…팬들 ‘역대급 목격담’

스포츠 많이본뉴스
1.

'메가 트윈스포 미쳤다' 9회 박동원 투런포→김현수 역전타→문보경 2루타→오스틴 안타. 7-4 대역전극. LG 우승에 1승 남았다. 한화 와이스 117구 투혼도 물거품. 김서현 또 피홈런[KS4 리뷰]

2.

눈물샘 터진 35세 캡틴 '이건 드라마로 만들어도 욕 먹는 거잖아요’ [대전 현장]

3.

"2008년 PTSD가…" 결승타 순간 떠올린 그 장면, 옛 스승은 두 번 울었다

4.

'대참사' 김서현, 또 홈런 맞았다→결국 역전까지…와이스 7⅔이닝 역투 물거품 됐다

5.

푸스카스상 최초, EPL 올해의 골도 최초, MLS 올해의 골마저 최초...이런 한국인 손흥민밖에 없습니다

스포츠 많이본뉴스
1.

'메가 트윈스포 미쳤다' 9회 박동원 투런포→김현수 역전타→문보경 2루타→오스틴 안타. 7-4 대역전극. LG 우승에 1승 남았다. 한화 와이스 117구 투혼도 물거품. 김서현 또 피홈런[KS4 리뷰]

2.

눈물샘 터진 35세 캡틴 '이건 드라마로 만들어도 욕 먹는 거잖아요’ [대전 현장]

3.

"2008년 PTSD가…" 결승타 순간 떠올린 그 장면, 옛 스승은 두 번 울었다

4.

'대참사' 김서현, 또 홈런 맞았다→결국 역전까지…와이스 7⅔이닝 역투 물거품 됐다

5.

푸스카스상 최초, EPL 올해의 골도 최초, MLS 올해의 골마저 최초...이런 한국인 손흥민밖에 없습니다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.