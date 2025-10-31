토트넘, '맨유 출신 발롱도르 후보' 영입 추진…"여름 이적 시장 노린다…

|
[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼가 맨체스터 유나이티드 출신 미드필더 스콧 맥토미니 영입에 관심을 보이고 있다.
토트넘은 1월 이적시장 전에 나폴리의 미드필더 맥토미니 영입에 관심을 보이고 있다고 한다. 다만 이번 겨울 이적이 성사될 가능성은 적은 것으로 전해졌다.
맥토미니의 영입은 토마스 프랭크 감독의 시스템에 잘 맞을 수도 있다. 프랭크 감독은 강한 압박과 높은 강도의 축구를 추구하며, 맥토미니는 활발한 압박 능력과 박스 투 박스 역할을 소화할 수 있는 미드필더다. 젊은 선수들이 많은 토트넘에 경험이 풍부한 맥토미니는 중요한 보강이 될 수 있다.
매체는 "프랭크 감독은 맥토미니가 프리미어리그에서 다시 자리 잡을 수 있도록 도와줄 이상적인 지도자가 될 수 있다"라면서도 "그러나 최근 그의 폼을 고려할 때, 세리에A를 떠나야 할 이유는 크지 않아 보인다"라고 전했다. 이어 "28세의 나이를 감안하면, 커리어 후반부에 접어든 선수를 데려오며 과도한 금액을 지출하지 않도록 토트넘은 신중해야 한다"라고 덧붙였다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com