'손흥민한테 그냥 들이박아!' 괴상 전략에 분노한 LAFC 감독 "황당하…

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민을 자극하는 상대의 행동에 스티븐 체룬돌로 LAFC 감독이 화가 났다.
또한 오스틴은 경기 시작 전부터 손흥민의 신경을 자극하는 다소 이상한 계획을 세웠다. 그 중심에는 과거 LAFC에서 뛰었던 일리에 산체스가 있었다. 산체스는 킥오프를 시작할 때부터 손흥민을 자극했다. 킥오프 휘슬이 울리자마자 전방으로 뛰어가는 손흥민을 향해 산체스는 2번이나 몸통 박치기를 해버렸다. 공을 잡지도 않고 있는 손흥민을 자극하는 행동이었다. 산체스는 경기 내내 손흥민의 신경을 건드리는 행동을 선보였다.
니코 에스테베즈 오스틴 감독은 이런 모습이 계획적이었다고 직접 인정했다. 경기 후 그는 "LAFC를 상대로는 신체적 강함과 개성을 보여주고, 성격을 보여줘야 한다. 그냥 편하게 플레하게 두지 않을 것"이라고 말했다.
실제로 오스틴은 손흥민을 여러 차례 괴롭혔지만 정작 손흥민은 득점 없이도 LAFC의 승리를 이끌었다. 전반 20분 손흥민 효과가 LAFC의 선제골을 만들어냈다. 최전방에서 왼쪽으로 공을 받기 위해 손흥민이 내려오자 수비수가 딸려왔고, 그 자리로 윙백인 라이언 홀링스헤드가 침투했다. 홀링스헤드가 전진해 올려준 크로스는 수비수 발 맞고 굴절돼 자책골로 연결됐다.
