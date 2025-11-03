"대한민국 국대 백승호, 팬조차도 운 좋다고 할 것" 맹비판...곧바로 …

|
[스포츠조선 김대식 기자]백승호는 비판이 잘못됐다는 걸 스스로 증명하고 있는 중이다
백승호는 이번 시즌 초반 비판을 받았다. 이번 경기를 앞두고 영국 버밍엄라이브는 '백승호의 가장 열성적인 지지자들조차도, 대한민국 국가대표 미드필더가 여전히 선발 라인업에 포함되어 있는 것은 운이 따른 것이라고 인정할 것이다. 백승호의 경기력은 지나치게 소극적인 경우가 너무 많았고, 볼 소유 상황에서의 긴박함 부족은 팀이 찬스 창출을 개선하려는 데 도움이 되지 못하고 있다는 느낌을 지울 수 없다. 백승호는 스쿼드에서 가장 재능 있는 선수 중 한 명이지만, 현재 그의 폼과 주변 선수들의 상황을 고려할 때 그를 계속 기용하는 것은 정당화하기 어렵다'며 백승호를 선발에서 제외해야 한다고 주장할 정도였다.
이어 "백승호 같은 선수에게 '너가 잘못하고 있어서 팀이 잘못하고 있다'고 말하는 것은 잘못된 일이라고 생각한다. 나는 그렇게 보지도 않고, 그렇게 생각하지도 않는다. 나는 백승호를 매우 크게 신뢰하고 있다. 그는 우리에게 많은 것을 제공하며, 그가 있을 때 우리는 훨씬 더 좋은 팀이 된다"며 백승호에 대한 믿음을 보여줬다.
