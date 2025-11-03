이런 슈퍼스타 처음 봅니다...득점보다 동료골 더 좋아하는 SON 화제 "최고의 동료"

기사입력 2025-11-03 16:00


사진=LAFC 캡처

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민은 자신의 골보다 동료들의 득점을 더 좋아했다.

LAFC는 3일(한국시각) 미국 텍사스주 오스틴의 Q2 스타디움에서 열린 오스틴과의 2025 미국 메이저리그사커(MLS) 플레이오프 서부 콘퍼런스 1라운드 2차전 원정 경기에서 4대1로 승리했다. 1차전 이후 2연승을 거둔 LAFC는 2라운드에 진출했다. 2라운드 상대는 토마스 뮐러가 이끄는 벤쿠버 화이트캡스다.

이날 승리의 주역은 손흥민이었다. 1차전 패배했던 오스틴은 오늘 무조건 승리해야만 했기에 1차전과 다르게 공격적으로 임했다. LAFC 입장에서는 공격적으로 나선 오스틴을 응징해야 했다.

손흥민과 데니 부앙가가 제대로 응징해줬다. 전반 21분 부앙가가 공을 뺏자마자 전방으로 달리는 손흥민에게 패스를 전달했다. 손흥민은 수비수를 앞에 두고 시그니처 동작인 스텝 오버를 통해 슈팅 공간을 확보한 후에 강력한 왼발 슈팅으로 선제골을 터트렸다.
흥부 듀오는 4분 뒤에 다시 미쳤다. 전반 25분 LAFC가 역습에 나설 때 손흥민에게 단번에 패스가 전달됐다. 손흥민은 터치로 골키퍼를 제친 뒤에 반대편으로 침투한 부앙가에게 넘겨줬다. 부앙가는 패스를 침착하게 받은 뒤에 골대 빈구석으로 잘 찔러 넣었다.

LAFC는 이후 프리킥에서 부앙가의 핸드볼 반칙으로 페널티킥을 내줬지만 위고 요리스의 선방으로 흐름을 유지했다. 부앙가가 전반 44분 라이언 롤링스헤드의 헤더 패스를 이어받아서 멀티골을 터트리며 LAFC에 제대로 승기를 안겼다.

그러나 전반 종료 직전부터 LAFC는 흐름을 내주고 말았다. 두 번째 페널티킥을 허용했고, 만회골을 내주고 말았다. 후반에는 오스틴의 공세가 대단했지만 LAFC는 수비적으로 크게 무너지지 않았다.

LAFC는 흥부 듀오를 통해서 쐐기를 박으려고 했지만 공격 마무리가 전반전보다는 좋지 못했다. 손흥민은 후반 43분까지 뛰고 교체됐다. 손흥민은 1골 1도움으로 최고의 활약을 보여준 뒤에 교체로 들어간 후에도 경기장에서 눈을 떼지 못했다.


사진=LAFC 캡처

사진=LAFC 캡처
교체된 후 벤치에서 쉬고 있던 손흥민은 곧바로 이어진 LAFC의 역습 찬스에 눈을 떼지 못했다. 쐐기골 찬스라는 걸 확실히 느낀 손흥민은 반대편으로 침투하는 제러미 에보비스를 보라고 동료들에게 가리켰다. LAFC의 공격이 정말로 에보비스에게 패스가 향했고, 에보미스는 침착하게 수비수를 제친 뒤에 득점포를 가동했다.


벤치에 있던 손흥민은 마치 자신이 극장 결승골을 터트린 것처럼 좋아했다. 좋아하는 걸 넘어서 그라운드로 뛰쳐나가서 에보미스와 함께 포옹하면서 골 세리머니를 즐겼다. 손흥민이 LAFC에 얼마나 진심으로 임하고 있는지를 보여주는 상징적인 장면이었다. 팬들도 "최고의 동료다, 손흥민 너무 스윗하다"는 댓글을 남겼다.

실제로 손흥민은 LAFC로 이적하자마자 동료들에게 우승하러 왔다며 자신의 목표를 상기시킨 바 있다.

