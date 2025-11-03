손흥민 진짜 이 선수랑 사귀나?...경기 시작부터 승리 기념촬영도 딱 붙…

손흥민 진짜 이 선수랑 사귀나?...경기 시작부터 승리 기념촬영도 딱 붙어서, 끝까지 무조건 '흥부 듀오 LOVE'

최종수정 2025-11-03 19:04

사진=LAFC

사진=LAFC

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민은 정말로 데니스 부앙가와 호흡이 잘 맞아 보인다.

LAFC는 3일(한국시각) 미국 텍사스주 오스틴의 Q2 스타디움에서 열린 오스틴과의 2025 미국 메이저리그사커(MLS) 플레이오프 서부 콘퍼런스 1라운드 2차전 원정 경기에서 4대1로 승리했다. 1차전 이후 2연승을 거둔 LAFC는 2라운드에 진출했다. 2라운드 상대는 토마스 뮐러가 이끄는 벤쿠버 화이트캡스다.

또 흥부 듀오가 다 해낸 경기였다. 1차전 패배했던 오스틴은 오늘 무조건 승리해야만 했기에 1차전과 다르게 공격적으로 임했다. LAFC 입장에서는 공격적으로 나선 오스틴을 응징해야 했다.

손흥민과 부앙가가 제대로 응징해줬다. 전반 21분 부앙가가 중앙 부근에서 공을 뺏자마자 전방으로 달리는 손흥민에게 패스를 전달했다. 손흥민은 수비수를 앞에 두고 시그니처 동작인 스텝 오버를 통해 슈팅 공간을 확보한 후, 강력한 왼발 슈팅으로 선제골을 터트렸다. 또 흥부 듀오가 터지는 장면이었다.

흥부 듀오는 4분 뒤에 다시 날아올랐다.전반 25분 LAFC가 역습에 나설 때 손흥민에게 단번에 패스가 전달됐다. 손흥민은 터치로 골키퍼를 제친 뒤에 반대편으로 침투한 부앙가에게 넘겨주려고 했다. 첫 패스는 막혔지만 다시 침착하게 볼을 보냈다. 부앙가는 패스를 받은 뒤에 골대 빈구석으로 잘 찔러 넣었다. 흥부 듀오를 알고도 막지 못한 오스틴이다.
사진=LAFC
손흥민은 부앙가가 시그니처 세리머니인 텀블링 세리머니를 하는 걸 기다렸다가 두 선수가 합을 맞춘 세리머니까지 펼쳐 보였다. 두 선수의 우정이 얼마나 빠른 속도로 커졌는지를 알 수 있었다.

LAFC는 이후 프리킥에서 부앙가의 핸드볼 반칙으로 페널티킥을 내줬지만 위고 요리스의 선방으로 흐름을 유지했다. 부앙가가 전반 44분 라이언 롤링스헤드의 헤더 패스를 이어받아서 멀티골을 터트리며 LAFC에 제대로 승기를 안겼다.

LAFC는 두 번째 페널티킥을 허용해 만회골을 내줬지만 후반에 수비가 잘 버텨주면서 흥부 듀오의 파괴력을 앞세워 기분 좋게 2라운드에 올라왔다. 시즌 중반까지는 우승 후보로 불리지 않았던 LAFC는 손흥민 영입 후 흥부 듀오라는 강력한 창이 생기면서 우승 후보로 평가받는 중이다. 두 선수는 정말 이타적인 플레이를 선보이면서 경기장에서의 호흡이 날이 갈수록 좋아지고 있다.


사진=LAFC
손흥민과 부앙가의 애정은 경기 후에도 확인할 수 있었다. 경기 후 LAFC는 공식 계정을 통해 원정팀 라커룸에서 승리의 세리머니를 펼치며 기념사진을 촬영했다. 일반적으로 팀의 슈퍼스타들은 제일 앞에서 사진을 찍기 마련이다. 그런데 두 선수는 한눈에 봐서는 찾기 힘든 맨 뒷줄에 딱 붙어서 기념사진을 촬영했다. 라커룸에서도 두 선수가 붙어있었다는 걸 추측할 수 있다.

손흥민은 이번 시즌 막판 부앙가의 득점왕 경쟁을 돕기 위해서 페널티킥까지도 양보한 적이 있다. 해트트릭 기회에서 동료한테 페널티킥을 양보한다는 건 흔하지 않은 일이다. 그만큼 손흥민이 부앙가를 믿고 있고, 그 경기 후 부앙가도 손흥민에게 고마움을 전했다. 두 선수의 우정은 가벼워 보이지 않는다.

