김민재 또 인생역전 이적설! '월클+세리에 베스트 수비수 신화' 만든 감…

[스포츠조선 김대식 기자]김민재의 유벤투스 이적설이 본격화될까.
유벤투스 전문 매체인 이탈리아 투토 유베는 3일(한국시각) '유벤투스는 1월 이적시장 재개 시점에 루치아노 스팔레티 감독에게 수비수를 영입해줄 가능성이 있다. 'Rai Sport' 스튜디오에 출연한 기자 치로 베네라토의 보도에 따르면, 유벤투스의 새로운 감독은 바이에른 뮌헨과 대한민국 대표팀 소속, 1996년생 중앙 수비수 김민재를 선호하고 있는 것으로 알려졌다'고 보도했다.
김민재는 2022년 여름 페네르바체에서 나폴리로 이적했다. 페네르바체에서 리그를 평정했던 김민재지만 나폴리 수뇌부는 김민재 영입을 썩 마음에 들어하지 않았다. 이때 스팔레티 감독은 김민재 영입을 과감하게 주장했고, 나폴리는 전격 김민재를 영입했다.
이후 스팔레티 감독과 김민재는 각자의 길을 찾아 떠났다. 스팔레티 감독은 이탈리아 국가대표팀으로 향했고, 김민재는 바이에른으로 이적했다. 스팔레티 감독과 김민재의 다음 스텝은 여러모로 아쉬운 상황이 됐다. 스팔레티 감독은 이탈리아를 월드컵 진출 위기에 빠뜨리며 경질됐고, 김민재도 바이에른에서 완벽한 핵심 선수로 도약하지 못했다.
바이에른은 현재 김민재, 다요 우파메카노의 미래가 확실하지 않는 상태다. 마크 게히 영입설도 나오는 가운데, 김민재의 거취는 계속해서 이탈리아 구단과 연결될 것이며 스팔레티 감독이 있는 유벤투스는 유력 행선지로 자주 거론될 것이다.