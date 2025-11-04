'바보들의 행진' 리버풀 2050억, 토트넘 1070억 사기 당했다!..…

|
[스포츠조선 김대식 기자]리버풀과 토트넘 모두 독일 분데스리가산 매물에 속았다.
레알 마드리드, 바이에른 뮌헨, 맨체스터 시티와의 경쟁을 이기고 비르츠를 품은 리버풀이다. 리버풀은 1억2500만유로(약 2068억원)를 투자했다. 이는 알렉산더 이삭을 영입하기 전까지 프리미어리그(EPL) 역대 최고 이적료였다.
그러나 비르츠는 이번 시즌 리버풀에서 기대에 미치지 못한 퍼포먼스로 비판을 받고 있다. 레버쿠젠에서 보여준 창의성과 전진 패스, 하프스페이스 장악 능력은 여전히 잠재되어 있지만, EPL 적응 과정에서 속도와 압박 강도에 어려움을 겪는 모습이다.
비르츠에 비교적 가려졌을 뿐, 토트넘이 영입한 시몬스도 매우 심각하다. 시몬스는 올여름 6500만유로(약 1076억원)의 이적료를 들여 토트넘에 합류했다. 손흥민의 후계자로 등번호 7번까지 받았지만, 현재까지는 기대에 미치지 못한 활약으로 평가되고 있다. 상대 압박에 막혀 전진 패스나 페널티박스 근처에서의 결정적인 영향력이 눈에 띄게 줄어들었다. 특히 측면에서의 돌파 상황에서 과감성이 사라지고, 템포 조절과 위치 선정에서도 혼란을 겪는 모습이다.
토마스 프랭크 토트넘 감독은 "시몬스는 조금씩 발전해가고 있다"고 말하며 적응의 과정이라고 감싸고 있는 중이지만 팬들의 마음은 타들어가고 있다. 손흥민이 오랜 시간 구축한 '7번'의 상징성과 기대는 무겁게 드리우고 있고, 팀이 중요한 순간에 창의성을 잃는 장면들이 반복될수록 시몬스를 향한 불안과 실망은 점점 쌓이고 있다.
토트넘이 이번 시즌 공격 생산력이 매우 떨어지고 있다는 지적을 받고 있는 중인지라 시몬스의 부진은 더욱 뼈아픈 상태다. 시몬스가 부활하지 못한다면 토트넘은 새로운 손흥민 후계자를 찾아야 할지도 모른다.
분데스리가에서 리그를 휘어잡았던 두 선수가 이렇게 부진하면서 EPL 빅클럽들은 당분간 분데스리가산 플레이메이커 영입에 있어서 신중해질 것으로 예상된다.