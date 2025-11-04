손흥민한테 맞아보니 알겠다 "리그 최고 역습 선수, SON에 대한 겸손함…

|
[스포츠조선 김대식 기자]손흥민을 막으려고 했다가 함부로 수비라인을 올리면 어떻게 되는지 잊어서는 안된다.
실제로 오스틴은 손흥민과 데니 부앙가를 막으려고 수비라인을 내렸다. 1차전에서는 실점하지 않고 승리를 가져오겠다는 심산이었다. 오스틴은 후반 34분까지 1대1 상황을 만들면서 1차전에서 결과를 가져오는 것처럼 보였지만 손흥민을 순간 놓쳐 실점했다.
하지만 오스틴은 2차전에서 실수를 범했다. 반드시 승리해야 3차전을 갈 수 있었기에 전반부터 1차전과 다르게 공격적으로 경기에 임했다. 그 결과 손흥민과 부앙가한테 공간을 내주게 됐고, 이는 흥부 듀오에게 날개를 달아준 꼴이 됐다.
경기 후 에스테베스는 이 패배가 팀 전체가 상대의 장점을 잊은 데서 시작되었다고 분석했다.
그는 "지난번 기자회견 이후 모두가 '더 공격적으로 해야 한다', '앞으로 나가야 한다'고 말한 것이 문제였다. 우리는 리그에서 최고의 역습 팀, 그리고 리그에서 가장 뛰어난 두 명의 역습형 선수와 맞서고 있었다는 현실을 잊었다. 우리는 상대가 누구인지에 대한 겸손함을 잃었다. 그리고 그걸 선수들에게 분명하게 알려야 할 책임은 나에게 있다"며 손흥민과 부앙가의 장점을 막을 수 있다고 자신했던 게 패인이 됐다고 말했다.