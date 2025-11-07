토트넘 '오피셜' 공식발표, '손흥민의 벽' 이렇게 높았나..."전설적인 공격수 SON의 '72.3m' 못 넘었다"→"UCL 역대 최고 기록만 달성"

기사입력 2025-11-07 01:32


토트넘 '오피셜' 공식발표, '손흥민의 벽' 이렇게 높았나..."전설적인…
사진=트위터 캡처

토트넘 '오피셜' 공식발표, '손흥민의 벽' 이렇게 높았나..."전설적인…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]그렇게 달렸지만, 손흥민을 넘지 못했다. 미키 판더펜의 질주가 새로운 기록을 세웠다.

토트넘은 6일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '판더펜은 유럽챔피언스리그(UCL) 역사를 만들었다'라고 보도했다.

토트넘은 '미키 판더펜이 코펜하겐을 상대로 엄청난 골을 넣으며 UCL 역사를 만들었다. 판더펜은 자신의 페널티박스에서 상대 진영까지 67.7m를 달려 골망을 흔들었고, 이는 대회 역사상 가장 긴 드리블이 골로 이어지는 기록을 세웠다. 이전 기록은 2024년 10월 당시 레알 마드리드가 도르트문트를 상대로 4대2 승리할 때 비니시우스 주니오르가 64.4m를 달려 골을 넣은 기록이었다'고 전했다.

이어 '흥미롭게도 이 골은 UCL 최고 기록을 경신했음에도 2019년 손흥민이 번리전에서 기록한 것을 넘어서지 못했다. 전설적인 공격수 손흥민은 닉 포프를 제치고 골을 넣기 전까지 72.3m를 달려 골을 넣었다'라며 판더펜이 손흥민을 넘지 못했다고 밝혔다.


토트넘 '오피셜' 공식발표, '손흥민의 벽' 이렇게 높았나..."전설적인…
로이터연합뉴스
토트넘은 5일 영국 런던의 토트넘홋스퍼스타디움에서 열린 FC코펜하겐(덴마크)과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서 4대0으로 승리했다. 토트넘은 전반 19분 브레넌 존슨의 선제골을 시작으로 후반 6분 윌손 오도베르, 후반 19분 판더펜, 후반 22분 주앙 팔리냐의 득점까지 터지며 코펜하겐을 완벽하게 제압했다.

경기의 하이라이트는 판더펜의 득점 장면이었다. 믿기 힘든 대단한 골이었다. 판더펜은 수비에서 압박을 통해 공을 뺏어낸 후 페널티 지역부터 곧장 코펜하겐 골대를 향해 달렸다. 코펜하겐 선수들이 그를 에워싸기도 했지만, 판더펜의 질주를 막지 못했다. 그는 개인기로 선수를 뚫어내며 순식간에 코펜하겐 박스 안으로 진입했다. 마무리도 망설임이 없었다. 판더펜의 슈팅은 그대로 코펜하게 골망을 흔들었다.


토트넘 '오피셜' 공식발표, '손흥민의 벽' 이렇게 높았나..."전설적인…
로이터연합뉴스
판더펜의 공격력은 올 시즌 들어서 꾸준히 돋보였다. 수비는 이미 데뷔 시즌부터 증명이 된 선수였는데, 공격력이 급상승했다. 지난 에버턴과의 경기에서는 멀티골을 터트리기도 했다. 손흥민이 비운 공격진의 공백을 수비수가 채워주고 있다. 판더펜은 이번 득점에 대한 소감에 대해 "상대가 따라잡지 못했다. 기분이 좋았고, 계속 전진할 수 있을 것 같았다"라며 득점 비결을 밝혔다.

영국의 BBC는 '리오넬 메시와 비교되는 말도 안 되는 솔로 골을 넣었다'라며 '해당 득점에 대해 프랭크 감독은 메시가 달려나와서 골을 넣은 것 같다고 평가하기도 했다. 이 골은 손흥민이 넣은 번리전 골과도 비교된다'라고 감탄했다. 손흥민도 직접 해당 장면에 "Wow...Just Wow"라며 감탄사를 남겼다.


하지만 이런 놀라운 득점조차 손흥민의 번리전 득점을 넘어서지 못했다. 당시 손흥민의 득점이 얼마나 대단한 질주 이후 터졌는지를 짐작할 수 있다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

