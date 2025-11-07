홍명보호에 희소식! '2경기 연속골' 오현규, UEL 브라가 상대로 시즌…

|
[스포츠조선 박찬준 기자]'대표팀 골잡이' 오현규(24·헹크)가 또 터졌다.
홈팀 브라가는 4-3-3 전형으로 나섰다. 아민 엘 우아자니, 로드리고 살라사르, 가브리엘 마르티네스가 스리톱을 구성했고 히카르두 오르타, 주앙 무티뉴, 장밥티스트 고르비가 중원에 자리했다. 레오나르도 레로, 브라이트 아리음비, 구스타프 라게르비엘케, 빅토르 고메스가 포백을 꾸렸고 루카시 호르니첵이 골문을 지켰다.
전반을 1-1로 마친 헹크는 후반 3분 소르가 중원에서 상대 패스를 가로채 골 지역 왼쪽으로 파고든 뒤 오른발 슈팅으로 역전골을 터트렸다. 이어 오현규의 골까지 터졌다. 후반 14분 헤이만스가 왼쪽에서 내준 컷백을 오현규가 중앙으로 이동하며 강력한 왼발 슈팅으로 연결했다. 그대로 골망을 흔들었다.
헹크는 후반 26분 살라사르에게 또 다시 실점하며 3-2로 쫓겼지만, 1분 뒤 야이마르 메디나가 결승골을 터트렸다. 헹크는 후반 41분 프란 나바로에게 추격골을 허용했지만, 더 이상 실점하지 않으면 4대3 승리를 마무리했다.
오현규는 후반 32분 유세프 에라비와 교체돼 나올때까지 맹활약을 펼쳤다. 오현규는 슈팅 3개를 모두 유효슈팅으로 연결하는 놀라운 집중력을 보였다. 통계매체 풋몹은 오현규에게 팀내 세번째로 높은 평점 7.7점을 줬다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com