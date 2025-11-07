판다컵 나서는 이민성호의 악재...'핵심 DF' 김지수, 햄스트링으로 '…

|
[스포츠조선 박찬준 기자]이민성호에 악재가 생겼다.
이 감독은 4일 판다컵에 나설 24명 선수 명단을 확정했다고 밝혔다. 중국 청두에서 열리는 이번 대회에는 황도윤(FC서울) 박승호(인천 인천 유나이티드) 등 이민성 감독 부임 이후 꾸준히 발탁된 선수들이 이름을 올렸다. 김용학(포르티모넨세) 김지수(카이저슬라우테른) 김명준(헹크) 유럽파 3명도 합류했다. 김명준을 비롯해 신민하(강원FC) 배현서(FC서울) 이건희(수원 삼성) 홍성민(포항 스틸러스) 등 최근 칠레에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 월드컵에 출전했던 선수 5명도 승선했다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com
◇U-22 대표팀 중국 판다컵 참가명단(24명)
GK=문현호(울산 HD) 한태희(대구FC) 홍성민(포항 스틸러스)
DF=김도현 신민하(이상 강원FC) 박성훈 배현서(이상 FC서울) 이건희 장석환(이상 수원 삼성) 강민준(포항 스틸러스) 박준서(화성FC) 이현용(수원FC)
MF=김용학(포르티모넨세 SC·포르투갈) 강상윤(전북 현대) 강성진(수원 삼성) 김동진(포항 스틸러스) 박승호(인천 유나이티드) 박현빈(부천FC) 서재민(서울 이랜드) 정지훈(광주FC) 황도윤(FC서울)
FW=김명준(KRC헹크·벨기에) 정재상(대구FC) 정승배(수원FC)