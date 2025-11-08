'이젠 좀 불쌍할 정도' 메시만 보면 열폭하는 호날두 "아르헨? 메시 없…

|
[스포츠조선 박찬준 기자]'라이벌' 리오넬 메시(인터 마이에미)에 대한 질투심일까.
자신이 역대 최고의 선수이니 월드컵 우승은 필요없다는 이야기였다. 특히 '필생의 라이벌' 메시가 카타르월드컵 우승 후 명실상부 'GOAT' 반열에 오른 것에 대한 불만의 표시일수도 있다. 호날두는 이 대회에서 8강에 머물렀다. 호날두는 월드컵에서 약했다. 토너먼트에서는 단 한골도 넣지 못할 정도였다. 수많은 대회에서 수많은 골을 넣은 호날두 입장에서는 월드컵 부진으로 자신에 대한 평가가 깎이는 것이 억울할수도 있다.
호날두는 과거에도 메시를 의식한 발언으로 입방어에 오른 적이 있다. 메시가 프랑스 리그1으로 가자 "사우디가 프랑스 무대 보다 더 나은 리그"라고 했고, 마지막으로 메시가 발롱도르를 수상한 후에는 "발롱도르는 공정치 않다"고 했다. 호날두는 이번 인터뷰에서도 "메시가 나보다 낫다고? 그 의견에는 동의하지 않는다. 나는 겸손하고 싶지 않다"고 목소리를 높였다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com