"슈퍼컴도 놀랐다" 韓 프리미어리거 전멸! 황희찬, EPL 역사상 최저 승점 '강등'…손흥민 떠난 토트넘 '또또' 충격 결말
|사진캡처=더선
|로이터 연합뉴스
|AFP 연합뉴스
[스포츠조선 김성원 기자]황희찬의 울버햄튼은 여전히 1승이 없다.
17라운드를 소화한 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 거둔 승점은 단 2점에 불과하다. 2무15패의 늪에 빠져있다. '박싱 데이' 주간이다.
한 시즌의 반환점이라 흥미로운 법칙이 존재한다. 이 기간에 강등권(18~20위)에서 탈출하지 못하면 다음 시즌 2부 리그로 추락한다는 징크스다.
영국의 '더선'은 25일(한국시각) 슈퍼컴퓨터가 예측한 이번 시즌 예상 순위를 공개됐다. 키워드는 울버햄튼이었다. 슈퍼컴은 울버햄튼이 남은 경기에서 단 2승(4무32패)을 챙긴 후 승점 10점, 최하위로 2부로 강등될 것으로 전망했다. 승점 10점은 EPL 역사상 최저 승점이다.
양민혁이 챔피언십(2부) 포츠머스로 임대됐고, 손흥민(LA FC)은 토트넘을 떠났다. 황희찬은 이번 시즌 유일한 한국인 프리미어리거다. 황희찬이 강등되면 '제로'가 될 수 있다. 브렌트포드에서 독일 분데스리가2 카이저슬라우테론으로 임대된 김지수와 뉴캐슬 유나이티드에 합류한 박승수는 아직은 시간이 더 필요해 보인다.
|로이터 연합뉴스
울버햄튼 외에 현재 강등권에 있는 19위 웨스트햄(승점 40)과 18위 번리(승점 22)도 2부 강등에서 자유로울 수 없을 것으로 예측됐다.
|로이터 연합뉴스
토마스 프랭크 감독이 지휘봉을 잡은 토트넘은 또 한번 충격적인 결말이 점쳐졌다. 엔제 포스테코글루 전 감독은 지난 시즌 유로파리그 우승에도 EPL에서 잔류 마지노선인 17위에 머물며 강등됐다.
현재 14위인 토트넘의 반전은 없었다. 슈퍼컴은 토트넘을 15위(승점 50)로 전망했다. 토트넘은 원정에선 4승2무2패로 순항하고 있지만 홈에서는 2승2무5패로 부진하다.
손흥민의 공백이 크다. 리더가 사라졌다. 주장 완장을 찬 크리스티안 로메로는 돌출 행동으로 비난을 받고 있다. 선수들의 플레이도 기복이 심해 좀처럼 탈출구를 찾지 못하고 있다.
2003~2004시즌 이후 22년 만의 EPL 정상을 노리는 아스널의 우승 예상은 여전히 변하지 않았다. 파이널 승점은 87점으로 집계됐다.
|토트넘 SNS
맨시티가 2위(승점 82)를 지킨 가운데 '복병' 애스턴빌라가 3위(승점 76)로 올라설 것으로 기대를 받았다. 첼시가 4위(승점 63), 연승이 사라진 리버풀은 5위(승점 58)로 떨어졌다.
맨유는 6위(승점 57)에 위치했다. 크리스털 팰리스(승점 56), 뉴캐슬, 에버턴(이상 승점 54), 브라이턴(승점 53)이 7~10위에 위치했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com
