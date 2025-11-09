'교체 투입 30분 만에 부상 OUT' 10명 뛴 맨유 미치겠다…매과이어…

맨유는 8일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 토트넘과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 원정 경기에서 2대2로 비겼다.
마지막까지 결과를 알 수 없는 경기였다. 맨유는 전반 32분 브라이언 음뵈모의 선제골로 1-0 리드를 잡았다. 토트넘은 후반 17분 브레넌 존슨의 득점이 나왔지만 오프사이드로 판정, 득점 취소됐다. 하지만 토트넘은 후반 38분 마티스 텔의 득점으로 기어코 동점을 만들었다. 분위기를 탄 토트넘은 후반 추가 시간 1분 히샬리송의 결승골로 경기를 뒤집었다. 경기는 끝날 때까지 끝난 게 아니었다. 맨유는 경기 종료 직전 코너킥 상황에서 마타이스 더 리흐트의 동점골로 패배 위기에서 벗어났다. 맨유는 원정에서 승점 1점을 챙겼다.
사진=AFP 연합뉴스
사진=AFP 연합뉴스
문제는 부상이다. 이날 선발 출전했던 해리 매과이어는 후반 27분 부상으로 교체됐다. 레니 요노가 대신 그라운드를 밟았다. 베냐민 셰슈코는 더욱 심각하다. 벤치에서 경기를 시작한 셰슈코는 후반 13분 누사이르 마즈라위 대신 경기에 나섰다. 그러나 후반 43분 부상으로 이탈했다. 셰슈코는 맨유가 모든 교체카드를 사용한 뒤 부상했기에 맨유는 10명이 뛰어야 했다.
영국 언론 맨체스터이브닝뉴스는 '루벤 아모림 맨유 감독은 부상 공포에 시달린다. 매과이어가 부상했다. 히샬리송의 패스를 막는 과정에서 햄스트링 통증을 느끼는 모습을 보였다. 매과이어는 최근에야 부상에서 복귀한 상태'라고 보도했다.
또 다른 언론 풋볼인사이더는 '셰슈코는 고군분투하고 있지만 어떤 영향도 미치지 못했다. 그는 경기 중 두 번의 큰 기회를 놓쳤다. 마지막엔 부상으로 이탈했다. 그는 경기 투입 30분 만에 터벅터벅 걸어나갔다. 맨유는 10명이 경기를 해야했다'고 전했다.