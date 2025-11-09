레전드 소신 발언! "토트넘 우승 충분히 가능"→단, '손흥민 같은 핵심 공격수' 영입 필수…"수비 조합은 EPL 최고, 미래 자산"

최종수정 2025-11-09 06:38

[스포츠조선 강우진 기자]토마스 프랭크의 토트넘에 대한 긍정적인 평가가 나오고 있다. 오는 이적시장에서의 행보에 따라 우승 도전이 충분히 가능하다는 주장이다.

영국 토트넘 홋스퍼 뉴스는 8일(한국시각) 토트넘 홋스퍼의 전설로 불리는 폴 밀러가 프랭크 감독 체제를 낙관적으로 바라봤다고 전했다.

최근 몇 주 동안 프랭크 감독은 거센 비판을 받아왔다. 토트넘처럼 규모가 크고, 기대치가 높은 구단을 맡는다는 것이 얼마나 힘든 일인지 확실히 인지했을 것으로 보인다. 일부 전문가들은 프랭크 감독의 전술에 의문을 제기했지만, 결과적으로는 현재까지는 나쁘지 않은 성적이다. 현재 토트넘은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 상위권에 있고, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서는 무패 행진을 이어가고 있다.


밀러는 엔제 포스테코글루를 토마스 프랭크 감독으로 교체한 결정이 올바른 선택이었다고 평가했다. 그는 여전히 스쿼드의 몇몇 포지션은 보강이 필요하다고 보지만, 이번 시즌에도 토트넘이 트로피 경쟁에 나설 수 있다고 확신했다.

밀러는 "포스테코글루는 훌륭한 감독이었다. 명확한 공격 철학을 가지고 있었고, 우리에게 트로피를 안겨줬다. 그 점은 항상 감사하게 생각한다"라면서도 "하지만 지금 시점에서는 변화가 필요했다"라고 주장했다.

또 밀러는 "아직 해야 할 일은 남아 있다. 모든 클럽에게 보강은 필요하다"라며 "특히 스트라이커 한 명 정도는 추가로 필요하다고 생각한다. 하지만 전반적으로 지금 토트넘의 상황은 아주 좋다"라고 했다.

그는 "토마스 프랭크는 매우 지능적이고 세밀한 지도자다. 이미 팀에 긍정적인 영향을 주고 있다"라며 "전술적으로나 정신적으로나 팀이 훨씬 균형 잡혔다. 선수들도 그의 방식을 믿고 따르는 게 느껴진다"라고 평가했다.

밀러 역시 토트넘의 공격진에 문제가 있다는 점을 지적한 셈이다. 손흥민의 뒤를 이을 간판 공격수가 현재의 팀에 필요하고, 성공한다면 우승 경쟁에 근접할 수 있다는 의미다.


앞서 영국 텔레그래프는 토트넘이 EPL 최고의 센터백 조합을 보유하고 있다고 분석했다. 밀러 역시 이에 동의하며, 크리스티안 로메로와 미키 판더벤이 올 시즌 팀 내 최고의 선수 두 명이라고 치켜 세웠다.

밀러는 "그 둘은 정말 환상적이다. 올 시즌 토트넘 최고의 선수들이라고 해도 과언이 아니다"라며 "로메로가 부상으로 빠져 있었을 때도 판더벤은 완벽히 그 공백을 메웠다"라고 말했다.

이어 "로메로는 투지와 리더십, 판더벤은 엄청난 스피드와 침착함을 갖추고 있다"라며 "둘이 함께 뛰는 시간이 늘어날수록 호흡은 더 좋아질 거다. 이 조합은 토트넘의 미래를 위한 환상적인 자산"이라고 덧붙였다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

