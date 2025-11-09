겨우 한 경기 잘했다고..."173골 손흥민 대체자 찾았다!"→35경기 …

|
[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 대체자가 나왔다는 주장이 등장했다.
가장 돋보였던 선수 중 한 명이 오도베르였다. 이날 후반 시작과 동시에 콜로 무아니와 교체되며 투입된 오도베르는 패스 성공률 100%, 키패스 3회, 슈팅 1회, 드리블 성공 2회, 크로스 성공 2회, 공 경합 성공 4회 등 뛰어난 활약을 펼쳤다. 히샬리송의 골을 도운 날카로운 킥의 주인공도 오도베르였다. 활약과 함께 스퍼스웹은 '오도베르는 토트넘에서의 힘든 시작 이후 자신감이 커졌다. 리듬과 일관성을 찾고 있는 것으로 보인다'라고 칭찬했다.
그럼에도 토트넘은 오도베르의 활약에 기대감을 품고 있다. 프랭크 감독도 경기 후 인터뷰를 통해 "긍정적이다. 앞으로 나아가고 있으며, 좋은 모습을 보여주고 있다"고 칭찬했다. 양민혁, 마이키 무어 등 여러 경쟁자들이 손흥민의 후계자 자리를 노리는 상황에서 오도베르가 이번 활약을 기점으로 경쟁에서 치고나갈 수 있을지도 귀추가 주목된다.
