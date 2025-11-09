겨우 한 경기 잘했다고..."173골 손흥민 대체자 찾았다!"→35경기 고작 4골, 그럼에도 "자신감 커졌다" 환호

기사입력 2025-11-09 11:47


사진=트위터 캡처

로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 대체자가 나왔다는 주장이 등장했다.

영국의 스퍼스웹은 9일(한국시각) '통계에 따르면 토마스 프랭크는 왼쪽 윙어 포지션에서 손흥민의 대체자를 찾았다'라고 보도했다.

스퍼스웹은 '윌손 오도베르가 맨체스터 유나이티드와의 경기에서 활약하며, 북런던에서 점차 자리를 잡기 시작했다는 징후를 보였다. 토트넘은 이날 후반에 오도베르를 투입했고, 이는 경기 흐름을 바꾸는 결정이었다. 그는 랑달 콜로 무아니를 대신해 투입되어 다이렉트한 플레이와 창의성으로 토트넘 공격에 활력을 불어넣었다. 맨유 수비 라인을 상대로 토트넘이 전진하는 데 활약했다. 그는 경기에서 가장 많은 기회를 창출했고, 가장 날카로웠던 선수 중 한 명이다'라고 전했다.


로이터연합뉴스
토트넘은 8일 영국 런던의 토트넘홋스퍼스타디움에서 열린 맨체스터 유나이티드와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 11라운드 경기에서 2대2 무승부를 거뒀다. 브라이언 음뵈모에게 선제 실점을 허용했던 토트넘은 후반 마티스 텔과 히샬리송의 연속 득점으로 경기를 뒤집었다. 아쉽게도 후반 추가시간 상대 수비수 마티아스 더리흐트에게 실점하며 승점 3점을 챙기지는 못했다.

가장 돋보였던 선수 중 한 명이 오도베르였다. 이날 후반 시작과 동시에 콜로 무아니와 교체되며 투입된 오도베르는 패스 성공률 100%, 키패스 3회, 슈팅 1회, 드리블 성공 2회, 크로스 성공 2회, 공 경합 성공 4회 등 뛰어난 활약을 펼쳤다. 히샬리송의 골을 도운 날카로운 킥의 주인공도 오도베르였다. 활약과 함께 스퍼스웹은 '오도베르는 토트넘에서의 힘든 시작 이후 자신감이 커졌다. 리듬과 일관성을 찾고 있는 것으로 보인다'라고 칭찬했다.


로이터연합뉴스
다만 오도베르가 정말로 손흥민의 대체자가 될 수 있을지는 아직 미지수다. 오도베르는 올 시즌 14경기에 출전해 1골1도움이 전부다. 리그에서는 10경기 출전해 1도움에 그쳤다. 맨유를 상대로 분전하기는 했으나, 아직 손흥민처럼 측면을 믿고 맡길 수 있는 선수라고 보기에는 많이 부족하다. 오도베르는 토트넘 통산 35경기에서 4골로 손흥민이 보여줬던 특유의 해결사 본능과 골 결정력에도 미치지 못한다.

그럼에도 토트넘은 오도베르의 활약에 기대감을 품고 있다. 프랭크 감독도 경기 후 인터뷰를 통해 "긍정적이다. 앞으로 나아가고 있으며, 좋은 모습을 보여주고 있다"고 칭찬했다. 양민혁, 마이키 무어 등 여러 경쟁자들이 손흥민의 후계자 자리를 노리는 상황에서 오도베르가 이번 활약을 기점으로 경쟁에서 치고나갈 수 있을지도 귀추가 주목된다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

