K리그에 없던 걸작…전북의 스토리+야망 담은 역사관, '라 데시마'는 시…

[스포츠조선 박상경 기자] 어느덧 불혹이 된 한국 프로축구. 32년 만의 월드컵 복귀 토양이자, 2002년 4강 신화의 든든한 풀뿌리였다. 11회 연속 월드컵과 함께 하는 한국 축구에 K리그는 결코 빼놓을 수 없는 존재다. 하지만 그 안에 담긴 이야기들을 제대로 품은 구단은 찾기 힘든 게 사실이다.
역사관 관람을 마치면 각종 구단 MD를 구매할 수 있는 메가스토어로 연결된다. 메가스토어는 지난달 중순 이미 개관했으며, 홈 경기 때마다 팬들의 발걸음이 이어지고 있다. 전북은 단순 판매에 그치지 않고 구매자 데이터 베이스를 축적해 맞춤형 상품 개발에 초점을 맞추고 있다.
전북은 내년 초까지 역사관 보완 및 운영계획 수립을 완료하고 팬들에게 선을 보인다는 계획이다. 앞서 진행 중인 경기 전 팬 투어와 익스페리언스 센터 시설을 연계, 본격적인 스타디움 투어 프로그램을 운영하는 쪽에 초점을 맞추고 있다.
국내 프로스포츠는 코로나 시대 이후 새로운 전기를 맞이했다. 홈, 원정을 가리지 않는 관람객 수 증가로 수익화의 기반이 어느 정도 마련됐다. 각 구단에는 경기라는 콘텐츠 외에도 즐길거리, MD 등 파생상품 마련을 통한 수익 증대라는 과제가 주어진 상태다. 이런 가운데 펼쳐지는 전북의 시도와 그 결과물은 K리그 모두의 관심을 끌기에 충분하다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com