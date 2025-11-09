홍명보호 중원 '또또또' 대형 악재! 박용우 황인범 이어 백승호가 쓰러졌…

홍명보호 중원 '또또또' 대형 악재! 박용우 황인범 이어 백승호가 쓰러졌다…어깨 탈구, 합류 불발시 대체 발탁 불가피

기사입력 2025-11-09 11:16


10일 오후 서울 상암동 서울월드컵경기장에서 대한민국 축구대표팀과 브라질의 A매치 평가전이 열렸다. 브라질 선수들과 공중볼 다툼을 벌이고 있는 대표팀 백승호. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.10/

버밍엄시티 SNS

10일 오후 서울 상암동 서울월드컵경기장에서 대한민국 축구대표팀과 브라질의 A매치 평가전이 열렸다. 브라질 돌파를 막아서고 있는 백승호. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.10/

[스포츠조선 김성원 기자]홍명보호 중원이 요동치고 있다.

또 악재가 나왔다. '중원의 핵' 황인범(페예노르트)이 부상으로 소집 해제된 가운데 '대안'인 백승호(버밍엄시티)마저 부상으로 전반 5분 만에 교체됐다.

백승호는 9일(이하 한국시각) 영국 미들즈브러의 리버사이드 스타디움에서 열린 미들즈브러와의 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십(2부) 15라운드에서 선발 출전했다. 그러나 휘슬이 울린 지 1분도 안돼 미들즈브러의 라일리 맥그리와 공중볼 경합 후 착지 과정에서 어깨로 떨어졌다.

극심한 통증을 호소한 그는 전반 5분 마크 레너드와 교체됐다. 백승호는 최근 정규리그에서 2경기 연속골로 상승곡선을 그렸다. 하지만 부상으로 고공행진이 멈췄다.

어깨가 탈구된 것으로 보인다. 추가 검진을 받을 예정이지만 11월 A매치 2연전에 출전하지 못할 것이는 전망이 현지에서 나오고 있다. 홍명보 A대표팀 감독은 3일 볼리비아(14일·대전), 가나(18일·서울)와의 11월 A매치 2연전에 출전할 소집 명단을 공개했다. 황인범은 물론 백승호도 포함됐다.

그러나 황인범은 이미 제외됐다. 대한축구협회(KFA)는 6일 "왼쪽 허벅지 근육 통증인 황인범을 선수보호 차원에서 이번 소집에서 제외시키기로 결정했다. 대체 발탁은 없다"고 밝혔다. 황인범은 새 시즌 부상으로 가다, 서다를 반복하고 있다. 지난 9월 A매치 2연전에도 승선에 실패했다.


10일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 브라질의 A매치 평가전. 돌파하는 황인범. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.10/

로빈 판 페르시 페예노르트 감독은 6일 황인범이 6주에서 8주 동안 결장할 것이라고 밝혔다. 네덜란드의 'VI'는 '페예노르트는 당분간 황인범 없이 경기에 나서야 한다. 판 페르시 감독은 슈투트가르트와의 유로파리그 경기를 앞두고 기자회견에서 6주에서 8주 동안 황인범이 경기에 나서지 못할 것이라 발표했다. 황인범은 올 시즌 초반에도 종아리 부상으로 한 달가량 결장했다. 지난 주말 볼렌담과의 경기에서 교체로 출전해 도움을 기록했으나, 다시 부상했다'고 전했다.

백승호의 부상은 예상치 못한 타격이다. 홍명보호도 뼈아프다. 박용우(알 아인)를 왼무릎 전방십자인대 파열로 잃은 후 황인범 '짝' 찾기가 최대 현안이었다. 그러나 황인범에 이어 백승호까지 부상하며 적신호가 켜졌다.


홍 감독은 11월 A매치 2연전에서 실험을 위해 지난 여름 스코틀랜드를 떠나 프랑스 리그1 FC낭트에 둥지를 튼 권혁규를 올해 들어 처음으로 발탁했다. 지난해 10월 2026년 북중미월드컵 3차예선 소집 후 13개월 만이다. 당시 그는 그라운드를 밟지 못해 A매치 데뷔에는 실패했다. 권혁규는 지난달 낭트가 치른 리그1 4경기에 모두 선발 출전했다.


밝은 표정의 옌스 카스트로프
(뉴욕=연합뉴스) 윤동진 기자 = 2일(현지시간) 미국 뉴욕주 아이칸 스타디움에서 진행된 한국 축구 대표팀 훈련에서 옌스 카스트로프가 밝은 표정으로 훈련에 임하고 있다. 2025.9.3
여기에 백승호를 비롯해 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐) 원두재(코르파칸) 김진규 박진섭(이상 전북) 등이 변함없이 승선했다. 홍 감독은 황인범, 카스트로프 조합을 만지작거렸다. 그러나 실험 기회를 또 다음으로 미뤘다. 외국 태생 최초 혼혈 국가대표인 카스트로프는 9월 처음으로 태극마크를 달았다. 당시는 황인범이 부상으로 제외됐다.

지난달 첫 만남이 이뤄졌지만 함께하지 못했다. 카스트로프는 브라질전에선 황인범 대신 후반 시작과 함께 투입됐다. 파라과이전에선 결장했다.

황인범 없이 실험을 계속할 예정이었다. 하지만 백승호마저 부상했다. 백승호의 소집이 끝내 불발될 경우 대체 자원을 발탁해야할 것으로 예상된다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

