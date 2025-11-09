오베르단-전민광 공백 "타격 없을 수 없어"...그럼에도 승리 의지 다진…

|
[포항=스포츠조선 이현석 기자]박태하 감독은 일부 선수들의 공백에도 선수들의 마음가짐을 신뢰했다.
|
포항은 직전 탬피니스와의 아시아챔피언스리그(ACL)2 경기에서 공격이 아쉬웠다. 박 감독은 "그동안 뛰지 못했던 선수들이 기회를 줬다. 1위를 탈환하기 위한 플랜이 있었는데, 전방에 있던 선수들이 아쉬웠던 부분도 있었다. 후반에는 날카로움도 조금 떨어졌다. 상대를 위협할 움직임을 많이 만들어내지는 못했다. 상대 수비도 굉장히 좋았다. 잘 짜여져 있어서 쉽지 않았다. 골이 들어가면 쉽게 들어가지만, 안 들어가기 시작하면 안 들어간다. 상대가 내려섰을 때는 선수들도 노력해야 하지 하지만, 쉽지 않고 운도 따라야 한다"고 설명했다.
|
포항은 최근 주닝요의 기세가 좋다. 다만 이날 경기는 교체 명단에 포함되어 후반을 노린다. 대신 박 감독은 홍윤상을 선발로 내보내어 활약 기대감을 내비쳤다. 홍윤상은 김천상무 입대 전 포항 소속의 마지막 경기다. 박 감독은 "히든 카드가 있어야 한다. (홍)윤상이가 군대 가기 전 마지막 경기다. 기억에 남는 경기가 되길 바라며 선발로 내보냈고, 마지막 선물 좀 주고 가라고 이야기했다. 군대라는 것이 자기 생각과 다를 수 있다. 가서도 꾸준하게 열심히 해서 지금보다 나은 선수로 성장해서 왔으면 좋겠다"고 밝혔다.
포항은 이번 서울전을 승리하면 최소 ACLE 플레이오프를 확정한다. 박 감독은 "선수 내부적으로 자연스럽게 그런 분위기가 만들어지는 걸 굳이 감독이 이야기할 필요는 없다. 오늘 경기 이길 수 있도록 같이 함께 하는 것이 중요하다"고 강조했다.
포항=이현석기자 digh1229@sportschosun.com