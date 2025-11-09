"오늘 1점, 이 시점에 굉장히 중요" 박태하 감독, ACLE에 가까워졌…

|
[포항=스포츠조선 이현석 기자]"오늘 1점은 이 시점에서 굉장히 중요하다"
경기 후 기자회견에 참석한 박태하 포항 감독은 "팬들이 오셔서 승리를 갈망하는 응원을 해주셨는데, 승점 3점이 아닌 1점을 챙겼다. 그래도 선수들은 최선을 다했다. 오늘 1점은 이 시점에서 굉장히 중요하다. 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 출전권을 확정하지는 못했지만, 그래도 한 발 더 나아갔다. 선수들의 노고에 수고했다고 하고 싶다. 오늘 전체적으로 상대가 승점 3점을 얻기 위해 공격적으로 나올 것이라 예상했다. 수비에 중점을 뒀다. 그것이 공수 양면에서 좋은 모습을 보여준 것 같다. 준비한 것에 대해 결과가 나왔다. 마지막 주닝요의 슈팅이 가장 아쉬웠다"고 소감을 밝혔다.
주닝요의 최근 활약에 대해서는 "전체적으로 만족은 할 수 있는 능력을 충분히 가졌다. 이전에 경기력과 공헌도를 보면 조금 부족하지 않았나 싶다. 그래도 꾸준히 팀에 힘을 더해줄 수 있는 선수다. 내년이 더 기대되고 앞으로 두 경기에서도 좋은 활약을 기대한다"고 했다.
