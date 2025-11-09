"포기하지 않고, 우리의 일을 잘 할 수 있도록 준비" 김기동 감독의 각오..."올해하고 끝나는 것이 아냐, 발전해야 한다"[현장 기자회견]

기사입력 2025-11-09 17:00


"포기하지 않고, 우리의 일을 잘 할 수 있도록 준비" 김기동 감독의 각…

[포항=스포츠조선 이현석 기자]"두 경기 남았으니까 포기하지 않고, 우리의 일을 잘 할 수 있도록 준비하겠다"

포항스틸러스와 FC서울은 9일 스틸야드에서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 36라운드 경기에서 0대0으로 비겼다. 4위 포항(승점 55)과 5위 서울(승점 49)은 두 팀 사이의 격차를 6점으로 유지했다.

두 팀은 전, 후반 내내 상대 골문을 노리며 분전했으나, 단 한 골도 터지지 않았다. 마지막까지 공격의 끈을 놓지 않았으나, 골망을 흔들지 못했다.

경기 후 기자회견에 참석한 김기동 서울 감독은 "오늘 무승부는 우리팀에게는 좋지 않은 결과다. 아쉬운 부분이 있지만, 선수들은 최선을 다했다. 두 경기 남았으니까 포기하지 않고, 우리의 일을 잘 할 수 있도록 준비하겠다"고 소감을 밝혔다.

공격에서 득점을 터트리지 못한 부분에 대해서는 "주도권을 좀 잡진 잡았지만, 완전하게 공간을 만드는 것에서 좀 부족하지 않았나 생각한다. 공간을 주지 않았는데, 이런 부분을 확실하게 파고들어갔어야 했다. 그런 부분이 아쉬운 경기였다"고 평가했다.

남은 일정이 빡빡한 서울이다. 리그에서 김천과 전북을 상대한다. 김 감독은 "여기 올라온 팀들은 다 졸은 팀이라고 생각한다. 쉽지 않은 경기일 것이라 생각한다. 올해하고 축구가 끝나는 것이 아니고 발전해야 한다. 내년을 위해서라도 우리가 할 수 있는 부분들에 대해서 역량을 끌어들여서 잘하는 부분을 이어가야 한다. 내년까지 바라볼 수 있는 상황이 되기에 두 경기 잘 준비해서 최선을 다해서 준비하겠다"고 했다.

리그 6경기 만에 무실점을 기록한 점에 대해서는 "실점이 많아서 걱정이라고 했지만, 오늘 같은 경우에는 득점을 해서 이겼으면 좋겠다고 생각했다. 전방에서 제시를 비롯해 다 열심히 해주려고 했다. 우리가 라인을 올리다보니까 역습을 주기도 했는데 그런 점을 빼놓고는 잘하지 않았나 생각한다"고 했다.


포항=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김고은, 귀찮다며 '약속 20분전' 파토하려는 안은진에 일침 "이건 아니지 않니"

2.

“국정원 감시·계약 취소·협박까지” 블랙리스트 판결 확정 심경 전한 김규리 [SC이슈]

3.

수지, 180도 다리찢고도 '여유'....발레로 뽐낸 놀라운 유연성

4.

'용준형♥' 현아, 59→49kg 감량 후 확 달라진 얼굴..."뼈말라 좋아했잖아"

5.

장성규, '100억 건물주' 된 이유있었네..하정우 따라한 '재력가' 식습관 공개 "한 번에 5장씩"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민, 따라올테면 따라와봐" '아무말' 호날두 실력은 못 깐다, 왼발로만 181골 '21세기 통산 5위'

2.

리버풀 '예비 배신자' 방출 준비 완료!→'그리스인 대체자' 찾았다…토트넘과 670억 규모 경쟁 돌입

3.

아시아 무대 진출 위해 절실한 승리..."주도하고 이끌어가는 우리 축구 기대" 김기동 감독의 각오..."린가드 촬영, 팀 분위기 좋게 만들어"[현장인터뷰]

4.

오베르단-전민광 공백 "타격 없을 수 없어"...그럼에도 승리 의지 다진 박태하 감독 "준비는 잘 됐다, 선수들도 분위기 알아"[현장인터뷰]

5.

충격 혹평! EPL급 아냐 "토트넘 7번, 무능 그 자체"…약팀 상대로만 잠재력 뽐내→맨유 상대로는 '와르르'

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민, 따라올테면 따라와봐" '아무말' 호날두 실력은 못 깐다, 왼발로만 181골 '21세기 통산 5위'

2.

리버풀 '예비 배신자' 방출 준비 완료!→'그리스인 대체자' 찾았다…토트넘과 670억 규모 경쟁 돌입

3.

아시아 무대 진출 위해 절실한 승리..."주도하고 이끌어가는 우리 축구 기대" 김기동 감독의 각오..."린가드 촬영, 팀 분위기 좋게 만들어"[현장인터뷰]

4.

오베르단-전민광 공백 "타격 없을 수 없어"...그럼에도 승리 의지 다진 박태하 감독 "준비는 잘 됐다, 선수들도 분위기 알아"[현장인터뷰]

5.

충격 혹평! EPL급 아냐 "토트넘 7번, 무능 그 자체"…약팀 상대로만 잠재력 뽐내→맨유 상대로는 '와르르'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.