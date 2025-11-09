"포기하지 않고, 우리의 일을 잘 할 수 있도록 준비" 김기동 감독의 각…

|
[포항=스포츠조선 이현석 기자]"두 경기 남았으니까 포기하지 않고, 우리의 일을 잘 할 수 있도록 준비하겠다"
경기 후 기자회견에 참석한 김기동 서울 감독은 "오늘 무승부는 우리팀에게는 좋지 않은 결과다. 아쉬운 부분이 있지만, 선수들은 최선을 다했다. 두 경기 남았으니까 포기하지 않고, 우리의 일을 잘 할 수 있도록 준비하겠다"고 소감을 밝혔다.
공격에서 득점을 터트리지 못한 부분에 대해서는 "주도권을 좀 잡진 잡았지만, 완전하게 공간을 만드는 것에서 좀 부족하지 않았나 생각한다. 공간을 주지 않았는데, 이런 부분을 확실하게 파고들어갔어야 했다. 그런 부분이 아쉬운 경기였다"고 평가했다.
리그 6경기 만에 무실점을 기록한 점에 대해서는 "실점이 많아서 걱정이라고 했지만, 오늘 같은 경우에는 득점을 해서 이겼으면 좋겠다고 생각했다. 전방에서 제시를 비롯해 다 열심히 해주려고 했다. 우리가 라인을 올리다보니까 역습을 주기도 했는데 그런 점을 빼놓고는 잘하지 않았나 생각한다"고 했다.
