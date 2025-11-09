[K리그1 현장리뷰]'이청용 AS→루빅손 벼락골' 울산 살았다, 수원FC 1-0 제압…조현우 폭풍 선방, 싸박 동점골→VAR 무산

최종수정 2025-11-09 18:48

[K리그1 현장리뷰]'이청용 AS→루빅손 벼락골' 울산 살았다, 수원FC…
울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 수원FC/ 울산 루빅손 득점/ 골 세레머니/ 사진 김정수

[K리그1 현장리뷰]'이청용 AS→루빅손 벼락골' 울산 살았다, 수원FC…
울산문수축구경기장/ K리그1/ 파이널B/ 울산HDFC vs 수원FC/ 수원 싸박 득점/ 골 세레머니/ VAR 결과 득점취소/ 사진 박정훈

[K리그1 현장리뷰]'이청용 AS→루빅손 벼락골' 울산 살았다, 수원FC…

[울산=스포츠조선 김성원 기자]피말리는 '9위 전쟁', 울산 HD가 천신만고 끝에 '강등의 그늘'에서 벗어나고 있다.

'하나은행 K리그1 2025' 파이널B에서 광주FC에 이어 FC안양이 잔류를 확정했다. 이제 한 자리만 남았다. 단 한 팀만 승강 PO(플레이오프)를 피할 수 있다. 울산이 '승점 6점'짜리 정면 충돌에서 승점 3점을 낚았다.

울산은 9일 오후 4시30분 문수축구경기장에서 열린 수원FC와의 파이널 세 번째 라운드에서 루빅손의 천금 결승골을 앞세워 1대0으로 신승했다. 파이널라운드에서 1무1패 끝 첫 승을 챙긴 9위 울산은 승점 44점을 기록, 10위 수원FC(승점 39)와의 승점 차를 사정권 밖인 5점으로 벌렸다.

남은 경기는 2경기다. 파이널B에선 최하위인 12위는 곧바로 2부로 떨어진다. 10~11위는 승강 PO를 거쳐 운명이 결정된다. 9위는 승강 PO를 피할 수 있는 마지노선이다. 울산은 1승을 추가하면 자력 잔류가 확정된다.

수원FC는 주포 싸박이 후반 추가시간 극장 동점골을 터트렸다. 그러나 VAR(비디오판독) 끝에 오프사이드가 선언돼 극명하게 희비가 엇갈렸다.


[K리그1 현장리뷰]'이청용 AS→루빅손 벼락골' 울산 살았다, 수원FC…
울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 수원FC/ 울산 노상래 감독대행/ 사진 김정수

[K리그1 현장리뷰]'이청용 AS→루빅손 벼락골' 울산 살았다, 수원FC…
울산문수축구경기장/ K리그1/ 파이널B/ 울산HDFC vs 수원FC/ 수원 김은중 감독/ 사진 박정훈
노상래 울산 감독대행은 4-1-4-1 시스템을 꺼내들었다. 원톱에 허율이 포진한 가운데 2선에는 이동경을 필두로 루빅손 백인우 윤재석이 배치됐다. 정우영이 수비형 미드필더 역할을 맡았다. 포백에는 조현택 김영권 정승현 윤종규가 호흡했다. 골문은 조현우가 지켰다.

김은중 수원FC 감독은 4-3-3 카드로 맞불을 놓았다. 스리톱에는 싸박을 정점으로 측면에 안현범과 김경민이 위치했다. 중원에는 이재원 루안 한찬희가 짝을 이뤘다. 이시영 이현용 최규백 이용이 포백을 형성했고, 골키퍼 장갑은 안준수가 꼈다.

이동경이 전반 8분 첫 오른발 슈팅으로 포문을 열었다. 일진일퇴의 공방 속에 노 대행은 일찌감치 변신을 시도했다. 전반 15분 U-22(22세 이하) 카드인 윤재석과 백인우를 불러들이고, 이청용과 엄원상을 투입했다.


윤종규는 5월 14일 인천 유나이티드와의 코리아컵 16강전 이후 부상으로 자취를 감췄다. 약 6개월 만에 돌아왔다. 그 틈새가 보였다. 수원FC는 전반 17분 윤종규의 실수를 틈타 루안이 왼발 슈팅으로 연결했고, 조현우가 막아냈다. 울산은 전반 23분 이동경이 왼발로 골을 노렸지만 볼은 골문을 벗어났다.

수원FC는 전반 25분 결정적인 기회를 잡았다. 루안의 코너킥을 이현용이 강력한 헤더로 응수했다. 조현우가 번쩍였다. 볼을 가까스로 쳐내며 위기를 모면했다.


[K리그1 현장리뷰]'이청용 AS→루빅손 벼락골' 울산 살았다, 수원FC…
울산문수축구경기장/ K리그1/ 파이널B/ 울산HDFC vs 수원FC/ 수원 한찬희, 울산 이동경/ 경합/ 사진 박정훈

[K리그1 현장리뷰]'이청용 AS→루빅손 벼락골' 울산 살았다, 수원FC…
울산문수축구경기장/ K리그1/ 파이널B/ 울산HDFC vs 수원FC/ 울산 루빅손, 수원 김경민/ 경합/ 사진 박정훈
이동경은 전반 36분 오르발 슈팅을 때렸지만 수비에 걸렸다. 3분 뒤에는 싸박이 오른발 슈팅으로 골문을 위협했지만 조현우가 또 막아냈다. 전반 40분에는 허율과 엄원상이 잇따라 슈팅을 했지만 골과는 거리가 멀었다. 전반 44분에는 이동경의 코너킥을 정승현이 헤더로 화답했다. 볼은 허공을 갈랐다. 전반은 득점없이 막을 내렸다.

골문은 후반 시작과 함께 열렸다. 후반 1분 이청용의 패스를 받은 루빅손이 한찬희를 따돌린 후 왼발 강슛을 날렸고, 볼은 그대로 골망에 꽂혔다.

균형을 깬 울산이 후반 8분 또 한번 결정적인 기회를 잡았다. 엄원상이 컷백은 이동경의 발끝에 걸렸다. 이동경이 회심의 왼발 슈팅을 날렸지만 안준수의 선방에 막혔다.

김 감독은 후반 12분 안현범 대신 부상에서 돌아온 윌리안 카드를 꺼내들었다. 후반 19분에는 한찬희 대신 윤빛가람이 투입됐다. 윤빛가람은 1분 뒤 코너킥 세트피스에서 회심의 오른발 슈팅을 터트렸지만 조현우에게 막혔다.

울산은 후반 19분 조현택을 빼고 박민서를 출격시켰다. 수원FC의 파상공세가 이어졌지만 번번이 조현우에게 걸렸다. 울산과 수원FC는 후반 32분 마지막 승부수를 띄웠다. 울산은 트로야크와 서명관으로 수비를 강화했다. 수원FC는 안드리고와 황인택 카드로 공세를 강화했다.


[K리그1 현장리뷰]'이청용 AS→루빅손 벼락골' 울산 살았다, 수원FC…
울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 수원FC/ 울산 루빅손 득점/ 골 세레머니/ 사진 김정수
수원FC는 후반 36분에도 골과 다름없는 장면을 연출했다. 최규백이 코너킥에서 헤더로 방향을 바꿨다. 조현우가 다시 빛났다. 몸을 날리며 볼을 걷어냈다.

울산은 후반 40분 추가골 기회를 얻었다. 역습에서 엄원상이 폭풍 질주 후 이동경에게 연결했다. 하지만 수원FC의 이시영이 걷어냈다. 볼은 골대를 맞고 흘러나왔고, 울산은 땅을 쳤다.

수원FC에는 싸박이 있었다. 후반 추가시간인 49분 싸박이 극장 동점골을 터트렸다. 그는 이날 경기 전까지 울산을 상대로 최근 2경기 연속 멀티골(2골)을 폭발시켰다. '울산 킬러'라는 것을 또 한번 증명하는 듯 했다.

하지만 VAR 끝에 싸박의 축포는 오프사이드가 선언됐다. 마침표였다.
울산=김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'재혼' 서동주, 父서세원 잃고 미국 집도 날렸다 "변호사로 번 돈 증발"

2.

수지, 180도 다리찢고도 '여유'....발레로 뽐낸 놀라운 유연성

3.

최진혁, 힘들었던 시절 도와준 '은인' 공개 "이분 아니었으면 데뷔조차 못 했을 것"('미우새')

4.

쯔양, 숨겼던 '리스트' 공개했다 "다 합치면 천개가 넘어"

5.

'용준형♥' 현아, 59→49kg 감량 후 확 달라진 얼굴..."뼈말라 좋아했잖아"

스포츠 많이본뉴스
1.

10점 대승에도 웃을 수가 없었다...김서현 충격 실점이 대표팀을 지배해버렸다

2.

"손흥민, 따라올테면 따라와봐" '아무말' 호날두 실력은 못 깐다, 왼발로만 181골 '21세기 통산 5위'

3.

팬들의 응원에도... 156km 오로지 직구 승부 김서현 2볼넷, 1안타 체코전 첫 실점[고척 현장]

4.

오베르단-전민광 공백 "타격 없을 수 없어"...그럼에도 승리 의지 다진 박태하 감독 "준비는 잘 됐다, 선수들도 분위기 알아"[현장인터뷰]

5.

소노 빅3의 위력! KT 수비 완벽파훼. 나이트-켐바오-이정현 62P 합작. KT 22점 차 완파. 빅3 시너지 승부처 지배했다

스포츠 많이본뉴스
1.

10점 대승에도 웃을 수가 없었다...김서현 충격 실점이 대표팀을 지배해버렸다

2.

"손흥민, 따라올테면 따라와봐" '아무말' 호날두 실력은 못 깐다, 왼발로만 181골 '21세기 통산 5위'

3.

팬들의 응원에도... 156km 오로지 직구 승부 김서현 2볼넷, 1안타 체코전 첫 실점[고척 현장]

4.

오베르단-전민광 공백 "타격 없을 수 없어"...그럼에도 승리 의지 다진 박태하 감독 "준비는 잘 됐다, 선수들도 분위기 알아"[현장인터뷰]

5.

소노 빅3의 위력! KT 수비 완벽파훼. 나이트-켐바오-이정현 62P 합작. KT 22점 차 완파. 빅3 시너지 승부처 지배했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.