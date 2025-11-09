'역시 월클 인성' 손흥민, '원더골 후배' 판 더 펜에 직접 축하 문자...'네가 그런 골을 넣었다니 믿을 수 없어'→'형처럼 넣고 싶었어요' 화답

기사입력 2025-11-10 02:24


'역시 월클 인성' 손흥민, '원더골 후배' 판 더 펜에 직접 축하 문자…
로이터 연합뉴스

'역시 월클 인성' 손흥민, '원더골 후배' 판 더 펜에 직접 축하 문자…
사진캡처=더선

[스포츠조선 박찬준 기자]미키 판 더 펜이 손흥민과 문자를 주고 받은 내용을 공개했다.

판 더 펜의 원더골이 연일 화제다. 토트넘은 5일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 FC코펜하겐(덴마크)과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서 4대0으로 완승했다. 토트넘은 전반 19분 브레넌 존슨의 선제골로 리드를 잡았다. 후반 6분에는 윌손 오도베르가 추가골을 터트렸다. 그러나 존슨이 후반 10분 퇴장당하며 위기감이 감돌았다.

센터백인 판 더 펜이 기류를 바꿨다. 후반 19분 믿기지 않는 골을 터트렸다. 그는 토트넘 진영 페널티 박스 부근에서 볼을 잡아 코펜하겐 선수 5명 사이를 뚫고 질주한 후 왼발로 골망을 흔들었다. 2020년 번리전 72m 원더골로 국제축구연맹(FIFA) 푸스카스상의 영예를 안은 손흥민의 '재림'이라는 평가가 줄을 이었다.

영국의 'BBC'는 '미키 판 더 메시'라며 '말도 안 되는 솔로 골'이라고 평가했다. 그리고 '이 골은 번리전에서 손흥민이 넣은 골과 비교되는데, 손흥민은 당시 곡예비행 골로 푸스카스상을 받았다'고 소개했다.


'역시 월클 인성' 손흥민, '원더골 후배' 판 더 펜에 직접 축하 문자…
토트넘 SNS
맨유 출신인 오언 하그리브스는 TNT 스포츠를 통해 "지금까지 본 골 중 가장 멋진 골 중 하나다. 판 더 펜은 마치 선수들이 거기에 없는 것처럼 질주했다. 강인함을 유지한 채 끝까지 해낸다는 건 말도 안된다. 시즌 최고의 골이다"고 강조했다.

맨시티 출신의 비수 네덤 오누오하는 '매치 오브 더 데이'에서 "정말 최고다. 수비수들이 그렇게 달려들면 누가 막아야 할지 이해하기 어렵다. 그의 몸집과 스피드를 고려하면, 상대 선수는 맞닥뜨리고 싶어하지 않는 모습을 볼 수 있었다"고 전했다.

프랭크 토마스 감독은 "리오넬 메시가 판 더 펜으로 변한 것 같다. 우리 진영 골대에서 시작해 끝까지 달려갔다. 정말 환상적인 골이었다"고 밝혔다. 그는 이어 "판 더 펜이 이렇게 골을 넣는다면 화가 나 계속해서 나를 '패싱'해도 괜찮다"고 농담했다. 판 더 펜은 지난 2일 첼시와의 경기 후 악수를 신청한 프랭크 감독에게 눈길 조차 주지 않고 패싱하며 논란의 중심에 섰다.


'역시 월클 인성' 손흥민, '원더골 후배' 판 더 펜에 직접 축하 문자…
AFP 연합뉴스
'원더골의 원조' 손흥민도 판 더 펜의 '원더골'에 오랜만에 등장했다. 그는 토트넘 SNS에 '와우...저스트 와우(wow...just wow)'라는 글을 남기며 판 더 펜을 축하했다. 거기서 그치지 않고 문자까지 보냈다. 판 더 펜은 맨유전 후 TNT스포츠를 통해 "손흥민이 나에게 직접 메시지를 보냈다"며 "정말 믿을 수 없는 골이라며 '네가 그렇게 공간을 만들고 득점한 것이 믿기 어렵다'고 했다"고 전했다.


판 더 펜은 답장 내용까지 공개했다. 그는 "'너처럼 비슷한 골을 넣고 싶었다'고 했다. 운 좋게 그렇게 됐다"고 했다.

손흥민과 판 더 펜의 골 중에 누가 더 멋진 골인가라는 논쟁이 이어졌다. 객관적인 비교 수치가 나왔다. 통계전문 매체 옵타애널리스트는 '판 더 펜은 첫 터치부터 골까지 10초 동안 드리블하며 67.7m를 질주해 골을 넣었다'고 소개했다. 이어 '손흥민은 번리전에서 골을 넣기 전에 공을 가지고 72.3m를 달려야 했다. 판 더 펜의 골보다 5m가 더 길다. 이는 손흥민이 (수비수를 제치기 위해)더 구불구불하게 달렸기 때문이며, 그가 골문 더 가까이까지 달려가 골을 넣었기 때문'이라고 설명했다. 거리나 난이도 면에서 손흥민의 골이 훨씬 수준이 높았다는 얘기다.


'역시 월클 인성' 손흥민, '원더골 후배' 판 더 펜에 직접 축하 문자…
연합뉴스
판 더 펜은 이 논쟁에 대해 "솔직히 비슷하다고 생각한다. 정말 비슷하다. 어느 쪽이 더 쉬웠고 나았는지 말하기 어렵다. 둘 다 넣기 어려운 골이라고 생각한다"라고 말했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'재혼' 서동주, 父서세원 잃고 미국 집도 날렸다 "변호사로 번 돈 증발"

2.

최진혁, 힘들었던 시절 도와준 '은인' 공개 "이분 아니었으면 데뷔조차 못 했을 것"('미우새')

3.

수지, 180도 다리찢고도 '여유'....발레로 뽐낸 놀라운 유연성

4.

쯔양, 숨겼던 '리스트' 공개했다 "다 합치면 천개가 넘어"

5.

god 데니안 "父, MBC 공채 1기 탤런트였다"…'연예 DNA 인증'

스포츠 많이본뉴스
1.

10점 대승에도 웃을 수가 없었다...김서현 충격 실점이 대표팀을 지배해버렸다

2.

"최대 3명 영입가능" 강백호·박찬호에 이영하까지 한꺼번에?…12시 '땡' 치고 계약은 없네 [SC포커스]

3.

"손흥민 첫 리그 우승은 메시에게 물어봐" GOAT, 2골1도움→통산 400도움 펄펄, LA-마이애미 동반 컨퍼런스 준결승행

4.

"FA 계약 질문 안받는다" 단호했는데, 분위기 심상치 않다…36세에 초대박 나나

5.

"손흥민, 따라올테면 따라와봐" '아무말' 호날두 실력은 못 깐다, 왼발로만 181골 '21세기 통산 5위'

스포츠 많이본뉴스
1.

10점 대승에도 웃을 수가 없었다...김서현 충격 실점이 대표팀을 지배해버렸다

2.

"최대 3명 영입가능" 강백호·박찬호에 이영하까지 한꺼번에?…12시 '땡' 치고 계약은 없네 [SC포커스]

3.

"손흥민 첫 리그 우승은 메시에게 물어봐" GOAT, 2골1도움→통산 400도움 펄펄, LA-마이애미 동반 컨퍼런스 준결승행

4.

"FA 계약 질문 안받는다" 단호했는데, 분위기 심상치 않다…36세에 초대박 나나

5.

"손흥민, 따라올테면 따라와봐" '아무말' 호날두 실력은 못 깐다, 왼발로만 181골 '21세기 통산 5위'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.