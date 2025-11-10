"손흥민 주장에서 내려야" 비판 그대로 받아들였나...토트넘+프랭크 감독…

|
[스포츠조선 김대식 기자]토트넘은 손흥민의 리더십 공백을 너무 우습게 본 게 아닐까.
그런데 프랭크 감독을 팔리냐가 토트넘에 필요한 조각이라고 판단했다. 실제로 팔리냐는 경기장에서 좋은 활약을 보여준 적도 있다. 풀럼에서의 경기력을 많이 회복해 토트넘의 수비가 탄탄해지도록 만들었다.
팔리냐의 명확한 장단점에도 불구하고 토트넘과 프랭크 감독은 팔리냐 영입에 만족하는 중이다. 그 이유 중 하나는 팔리냐가 손흥민이 빠지면서 생긴 리더십 공백을 일부분 채워줄 수 있다고 보기 때문이었다.
하지만 손흥민의 리더십 공백은 현재 토트넘에서 잘 보인다. 지난 홈경기에서 첼시한테 경기에서 완패를 당하고 미키 판 더 펜과 제드 스펜스가 그대로 경기장을 빠져나가 논란이 된 바 있다. 두 선수는 프랭크 감독의 인사마저 무시했다. 심지어 판 더 펜은 토트넘 주장단의 일원이다.
패배로 인한 좌절감은 이해하나 감독과 그리고 경기장에 찾아온 팬들에게 대하는 두 선수의 모습을 봤다면 손흥민이 절대로 가만있지 않았을 것이다. 손흥민은 언제나 팬서비스만큼은 진심으로 대하는 선수이기 때문이다.