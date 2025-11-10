"손흥민 주장에서 내려야" 비판 그대로 받아들였나...토트넘+프랭크 감독 '논란의 불륜남' 대만족 'SON 공백 채워'

기사입력 2025-11-10 00:34


"손흥민 주장에서 내려야" 비판 그대로 받아들였나...토트넘+프랭크 감독…
사진=토트넘

[스포츠조선 김대식 기자]토트넘은 손흥민의 리더십 공백을 너무 우습게 본 게 아닐까.

영국 텔레그래프는 8일(한국시각) '토마스 프랭크 감독에 따르면, 주앙 팔리냐는 토트넘이 '힘든 날'을 대비해 데려온 선수다. 상대 팀 벤치에 서게 될 감독 후벵 아모림 역시 그의 역량을 의심하지 않는 인물이다'고 보도하면서 토트넘이 팔리냐를 영입한 이유를 밝혔다.

팔리냐는 이번 여름 토트넘이 성사시킨 최고의 영입 중 하나라는 평가도 존재하지만 반대로 토트넘의 한계를 정해주고 있다는 평가가 동시에 공존하고 있는 중인 선수다. 팔리냐는 풀럼에서 뛰고 있을 때 프리미어리그(EPL) 정상급 수비형 미드필더라는 평가를 받았다.
"손흥민 주장에서 내려야" 비판 그대로 받아들였나...토트넘+프랭크 감독…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
큰 체격에서 나오는 단단한 수비력과 세계 최고 수준의 태클 능력으로 풀럼의 중원을 탄탄하게 보호했다. 이 실력을 바탕으로 바이에른 뮌헨으로 이적했지만 바이에른에서는 완전히 실패했다. 불륜 문제부터 시작된 사생활 문제는 팔리냐를 괴롭혔고, 연속된 부상과 떨어진 자신감은 전혀 회복되지 못했다.

그런데 프랭크 감독을 팔리냐가 토트넘에 필요한 조각이라고 판단했다. 실제로 팔리냐는 경기장에서 좋은 활약을 보여준 적도 있다. 풀럼에서의 경기력을 많이 회복해 토트넘의 수비가 탄탄해지도록 만들었다.
"손흥민 주장에서 내려야" 비판 그대로 받아들였나...토트넘+프랭크 감독…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
리버풀 레전드인 제이미 캐러거의 생각은 다르다. 캐러거는 토트넘과 같은 강팀에서는 후방에서 볼을 잘 찔러줄 수 있는 선수가 필요한데, 팔리냐는 그런 역할에서는 부족하다고 지적했다. 팔리냐는 후방에서 공격 전개에 크게 도움을 주는 선수가 아니며 경기장에서도 그런 단점이 노출되고 있는 중이다.

팔리냐의 명확한 장단점에도 불구하고 토트넘과 프랭크 감독은 팔리냐 영입에 만족하는 중이다. 그 이유 중 하나는 팔리냐가 손흥민이 빠지면서 생긴 리더십 공백을 일부분 채워줄 수 있다고 보기 때문이었다.
"손흥민 주장에서 내려야" 비판 그대로 받아들였나...토트넘+프랭크 감독…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
텔레그래프는 '팔리냐는 손흥민 주장이 떠난 라커룸에 팔리냐의 성향과 존재감이 긍정적인 영향을 줄 것이라 평가되었고, 실제로 내부에서도 그런 효과가 있었다고 한다'고 보도했다. 프랭크 감독도 "팔리냐는 정말 여러 면에서 우리에게 꼭 필요했던 선수다. 경쟁적인 태도도 가져오고, 주변 선수들을 끌어올릴 수 있는 인물"이라며 긍정적인 평가를 내렸다.

정말 토트넘은 손흥민 리더십을 팔리냐로 대체할 수 있었다고 평가하는 것일까. 최근 토트넘은 경기장 리더십 논란이 크게 터진 적이 있다. 손흥민이 주장을 맡았을 때 토트넘 출신 제이미 오하라는 "내가 생각하기엔 리더십의 부족은 감독과 주장한테서 비롯된다. 이렇게 말하기 싫지만 손흥민은 더 이상 토트넘에 적합한 주장이 아니다"고 주장한 적이 있기도 했다.

하지만 손흥민의 리더십 공백은 현재 토트넘에서 잘 보인다. 지난 홈경기에서 첼시한테 경기에서 완패를 당하고 미키 판 더 펜과 제드 스펜스가 그대로 경기장을 빠져나가 논란이 된 바 있다. 두 선수는 프랭크 감독의 인사마저 무시했다. 심지어 판 더 펜은 토트넘 주장단의 일원이다.

패배로 인한 좌절감은 이해하나 감독과 그리고 경기장에 찾아온 팬들에게 대하는 두 선수의 모습을 봤다면 손흥민이 절대로 가만있지 않았을 것이다. 손흥민은 언제나 팬서비스만큼은 진심으로 대하는 선수이기 때문이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'재혼' 서동주, 父서세원 잃고 미국 집도 날렸다 "변호사로 번 돈 증발"

2.

김고은, 귀찮다며 '약속 20분전' 파투내려는 안은진에 일침 "이건 아니지 않니"

3.

최진혁, 힘들었던 시절 도와준 '은인' 공개 "이분 아니었으면 데뷔조차 못 했을 것"('미우새')

4.

수지, 180도 다리찢고도 '여유'....발레로 뽐낸 놀라운 유연성

5.

쯔양, 숨겼던 '리스트' 공개했다 "다 합치면 천개가 넘어"

스포츠 많이본뉴스
1.

10점 대승에도 웃을 수가 없었다...김서현 충격 실점이 대표팀을 지배해버렸다

2.

"최대 3명 영입가능" 강백호·박찬호에 이영하까지 한꺼번에?…12시 '땡' 치고 계약은 없네 [SC포커스]

3.

"손흥민 첫 리그 우승은 메시에게 물어봐" GOAT, 2골1도움→통산 400도움 펄펄, LA-마이애미 동반 컨퍼런스 준결승행

4.

"FA 계약 질문 안받는다" 단호했는데, 분위기 심상치 않다…36세에 초대박 나나

5.

"손흥민, 따라올테면 따라와봐" '아무말' 호날두 실력은 못 깐다, 왼발로만 181골 '21세기 통산 5위'

스포츠 많이본뉴스
1.

10점 대승에도 웃을 수가 없었다...김서현 충격 실점이 대표팀을 지배해버렸다

2.

"최대 3명 영입가능" 강백호·박찬호에 이영하까지 한꺼번에?…12시 '땡' 치고 계약은 없네 [SC포커스]

3.

"손흥민 첫 리그 우승은 메시에게 물어봐" GOAT, 2골1도움→통산 400도움 펄펄, LA-마이애미 동반 컨퍼런스 준결승행

4.

"FA 계약 질문 안받는다" 단호했는데, 분위기 심상치 않다…36세에 초대박 나나

5.

"손흥민, 따라올테면 따라와봐" '아무말' 호날두 실력은 못 깐다, 왼발로만 181골 '21세기 통산 5위'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.