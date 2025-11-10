충격 폭로! "강인아, 고작 벤치에 만족하니?" 이강인 자존심 건드린 P…

|
[스포츠조선 강우진 기자]이강인이 최근 활약에는 구단의 동기부여도 어느 정도 영향을 준 것으로 보인다.
이강인의 이름이 새겨진 유니폼은 순식간에 판매 순위 1위에 올랐다. 그러나 경기력 측면에서는 점차 의문이 커졌다. 파리 생활에 적응하지 못하면서 실력마저 흔들리고 있었다.
르파리지앵의 아드리앵 샹트르그를레에 따르면 구단 내부에서 이강인에게 "경기 못 뛰어서 힘들지? 그런데 아무 말도 안 하고 그냥 받아들이는 거야? 이제 네가 깨어날 차례다"라는 메시지를 전달했다고 한다.
매체는 "PSG 내부 관계자들에 따르면, 이강인은 올여름 이후 눈에 띄게 변했다"라며 "훈련장 스태프를 대하는 태도에서도 이전과 다른 모습을 보이고 있으며, 팀 내에서도 가벼운 유머와 웃음을 되찾았다"라고 설명했다.
루이스 엔리케 감독과 PSG 경영진이 가한 동기부여가 이강인을 깨우는 데 성공한 셈이다. 이강인은 10일 오전 4시 45분 리옹과의 리그 경기를 앞두고 있다. 최근 최고의 폼을 보이고 있는 이강인이 이 경기에서도 팀 내에서 가장 눈에 띄는 선수로 활약할지 기대가 모이고 있다.