토트넘 망했다, 진짜 망했다...프랑스 국대 스트라이커 턱뼈 골절 '20…

토트넘 망했다, 진짜 망했다...프랑스 국대 스트라이커 턱뼈 골절 '2025년 OUT'→히샬리송+망한 SON 후계자 강제 기용

기사입력 2025-11-10 09:12


사진=Last Word On Spurs

[스포츠조선 김대식 기자]토트넘에 또 최악의 소식이 생기고 말았다.

프랑스 RMC 스포츠에서 일하는 파브리스 호킨스 기자는 9일(이하 한국시각) 개인 SNS를 통해 "랜달 콜로-무아니의 부상은 예상보다 심각하다. 금일 아침 검사 결과 턱뼈 골절이 발견되었다. 그는 프랑스 국가대표팀 훈련 캠프에 참가하지 못할 것이다. 플로리안 토뱅이 콜로-무아니를 대체할 것"이라고 밝혔다.

토트넘 스트라이커 콜로-무아니가 턱뼈가 골절됐을 것으로 추정되는 상황은 지난 8일에 있었던 맨체스터 유나이티드와의 경기였다. 영국 런던의 토트넘 훗스퍼 스타디움에서 열린 맨유와와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 11라운드 경기였다.

콜로-무아니는 선발로 나와서 무난한 활약을 이어가고 있었다. 콜로-무아니가 턱에 충격을 크게 입은 건 전반 12분이었다. 콜로-무아니는 패스를 받고 주앙 팔리냐에게 패스를 내주고 침투하려고 할 때 매과이어와 크게 충돌했다. 이때 콜로-무아니는 얼굴에 큰 고통을 호소했다. 무아니는 의료진 조치도 받지 않고, 스스로 일어서서 다시 경기를 뛰었다.
큰 문제는 없는 것처럼 보였다. 전반전 내내 콜로-무아니는 턱뼈가 골절된 선수처럼 보이지 않았다. 정상적으로 경기를 뛰었기 때문이다. 하지만 하프타임에 윌손 오도베르와 곧바로 교체됐다.

초기 징후는 심각한 부상이 아닌 것처럼 보였다. 경기 후 토마스 프랭크 토트넘 감독이 "콜로-무아니는 조금 힘들어하고 있는 중이지만 큰 문제는 아니다"고 직접 말했기 때문이다. 사실 호킨스 기자 역시 경기 직후에는 "콜로-무아니는 턱에 큰 부상을 입고 맨유전 하프타임에 교체됐다. 콜로-무아니는 일요일에 검사를 받을 예정이지만, 우려할 필요는 없다"고 개인 SNS를 통해 전했기 때문이다.

하지만 검사 결과는 심각했다. 턱뼈 골절로 인해서 콜로-무아니는 당분간 경기를 뛸 수 없게 됐다. 다른 곳도 아니고, 스트라이커가 턱뼈가 골절됐기 때문에 참고 경기를 뛰는 건 불가능하다. 장기간 결장이 예상되는 상황이다. 2025년 안에 복귀는 절대로 불가능하다.
콜로-무아니는 이번 시즌 막판에 토트넘이 야심차게 영입한 임대생이다. 마지막까지 손흥민을 대체할 수 있는 선수를 알아보던 토트넘은 계속해서 영입에 실패하자 콜로-무아니를 전격 임대했다.

콜로-무아니가 PSG에서 워낙 출전 시간이 부족해서 프랭크 감독은 콜로-무아니가 체력을 끌어올릴 수 있도록 계속 배려해줬다. 콜로-무아니는 조금씩 경기 감각이 올라오는 것처럼 보였다. 그런데 골절 부상을 크게 당하면서 모든 게 원점으로 되돌아갈 전망이다.

가뜩이나 토트넘이 공격진의 아쉬운 경기력으로 답답하고, 또 다른 스트라이커인 도미닉 솔란케가 여전히 부상 중인 상황에서 콜로-무아니의 골절은 최악의 소식이 아닐 수 없다. 토트넘은 당분간 히샬리송이나 마티스 텔에 의존해야 한다.

