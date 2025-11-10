울산 공식확인! '눈물' 이동경, 오른쪽 10번 갈비뼈 골절→최소 4주 이상 회복 필요…홍명보호 '또또' 악재, 소집 끝내 불발

기사입력 2025-11-10 09:18


울산 공식확인! '눈물' 이동경, 오른쪽 10번 갈비뼈 골절→최소 4주 …
울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 수원FC/ 울산 이동경/ 구급차/ 부상/ 사진 김정수

울산 공식확인! '눈물' 이동경, 오른쪽 10번 갈비뼈 골절→최소 4주 …
14일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 이동경이 슛팅을 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.14/

울산 공식확인! '눈물' 이동경, 오른쪽 10번 갈비뼈 골절→최소 4주 …
울산문수축구경기장/ K리그1/ 파이널B/ 울산HDFC vs 수원FC/ 수원 한찬희, 울산 이동경/ 경합/ 사진 박정훈

[스포츠조선 김성원 기자]울산 HD의 구세주 이동경의 A대표팀 소집이 불발됐다.

홍명보호 발탁된 이동경이 소집 하루 전날인 9일 쓰러졌다. 울산은 이날 문수축구경기장에서 수원FC와 '하나은행 K리그1 2025' 파이널 세 번째 라운드를 치렀다. 천신만고 끝에 '강등권 탈출'에 신호탄을 쏘아올렸다. 울산은 루빅손의 천금 결승골을 앞세워 1대0으로 신승했다. 파이널라운드에서 1무1패 끝 첫 승을 챙긴 9위 울산은 승점 44점을 기록, 10위 수원FC(승점 39)와의 승점 차를 사정권 밖인 5점으로 벌렸다.

루빅손의 골은 후반 1분 터졌다. 이청용의 도움을 받은 그는 '벼락 왼발포'로 골네트를 찢었다. 하지만 경기 막판 극장 무승부가 연출되는 듯 했다.

수원FC는 후반 추가시간인 49분 마침내 빛을 보는 듯 했다. K리그1 득점 선두(17골)를 질주하고 있는 싸박은 '울산 킬러'로 유명하다. 그는 이날 경기 전까지 울산을 상대로 2경기 연속 멀티골(2골)을 폭발시켰다.

싸박이 또 한번 조현우를 벗겨냈다. 골문이 열리자 경고를 감수하며 유니폼 상의 탈의 세리머니를 펼쳤다. 하지만 운명은 야속했다. 비디오판독(VAR) 끝에 싸박의 축포는 오프사이드가 선언됐다. 승부는 그렇게 막을 내렸다.

파이널B에선 광주FC에 이어 FC안양이 잔류를 확정했다. 이제 남은 자리는 단 한 자리, 한 팀만 승강 PO(플레이오프)를 피할 수 있다. 울산이 '승점 6점'짜리 정면 충돌에서 승점 3점을 낚으며 남은 2경기에서 1승을 추가하면 자력 잔류가 확정된다.


울산 공식확인! '눈물' 이동경, 오른쪽 10번 갈비뼈 골절→최소 4주 …
울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 수원FC/ 울산 루빅손 득점/ 골 세레머니/ 사진 김정수
하지만 출혈이 있었다. 이동경은 후반 40분 역습 과정에서 추가골 기회를 얻었다. 엄원상이 폭풍 질주 후 이동경에게 크로스했다. 하지만 수원FC의 이시영이 먼저 걷어냈다.

볼은 골대를 맞고 흘러나왔다. 이동경은 이 과정에서 볼을 따내려다 그라운드에 강하게 몸을 부딪혔다. 그는 통증을 참고 풀타임을 소화했다. 경기 종료 휘슬이 울린 후에야 극심한 통증을 호소했다. 우측 하부 늑골 골절로 드러났다. 이동경은 호흡이 불편해 엠블런스를 타고 응급실로 긴급 이송됐다.


이동경은 추가 검진 결과 오른쪽 10번 갈비뼈 골절로 4주 이상의 회복 기간 필요하다는 진단을 받았다. 그는 9월과 10월에 이어 홍명보호에 소집됐지만 11월에는 제외될 것으로 보인다. 골절의 경우 절대 안정이 필요하다.

홍명보호는 볼리비아(14일·대전), 가나(18일·서울)와의 2연전을 앞두고 10일 출항한다. 충남 천안 대한민국축구종합센터가 처음으로 태극전사들과 만난다. 하지만 악재가 쏟아지고 있다. 황인범(페예노르튼)이 부상으로 제외됐고, 이동경도 승선이 불발됐다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

현아, 마카오 공연 중 실신 "아무 기억 안나 미안, 체력 더 키우겠다"[전문]

2.

'55세' 김혜수, 중3 졸업사진부터 이 얼굴이라니...박중훈 "시간 흐르는게 신기해"

3.

산다라박, 박봄 '정서 불안정 전면부인'에 의미심장 SNS "멤버 너무 소중해"[SC이슈]

4.

"돌다가 쿵!" 현아, 무대에서 쓰러진 충격 순간…'10kg 감량' 독 됐나

5.

김종국, 송은이 '핫핑크 비키니' 자태에 기겁 "남사스러워"

스포츠 많이본뉴스
1.

"김하성 양키스 간다" 전망 또 나왔다, 가뜩이나 타격 안좋은 NYY 유격수 '똑같은' 어깨 수술 받아 복귀 불투명...옵션 포기 이유?

2.

'이강인 때문에' 파리 열광의 도가니! 매각 안하길 '천만다행'…"이젠 PSG가 이강인에 의존"→이젠 팀의 핵심

3.

눈물 닦고 심기 일전! 1.1억원 안 썼으면 준우승도 없었다…100%는 기본? 인상폭 벌써 기대된다

4.

'패무패패무패패승패무승패패패승패무패패무' 손흥민 무너지자 같이 무너진 토트넘 훗스퍼 스타디움...20경기 단 3승, 최악의 기록 행진

5.

"손흥민이 인정했다" 韓과 멀어진 토트넘, 한국인 센터백 영입설 재점화…김민재, 이적시장 핫매물 예고

스포츠 많이본뉴스
1.

"김하성 양키스 간다" 전망 또 나왔다, 가뜩이나 타격 안좋은 NYY 유격수 '똑같은' 어깨 수술 받아 복귀 불투명...옵션 포기 이유?

2.

'이강인 때문에' 파리 열광의 도가니! 매각 안하길 '천만다행'…"이젠 PSG가 이강인에 의존"→이젠 팀의 핵심

3.

눈물 닦고 심기 일전! 1.1억원 안 썼으면 준우승도 없었다…100%는 기본? 인상폭 벌써 기대된다

4.

'패무패패무패패승패무승패패패승패무패패무' 손흥민 무너지자 같이 무너진 토트넘 훗스퍼 스타디움...20경기 단 3승, 최악의 기록 행진

5.

"손흥민이 인정했다" 韓과 멀어진 토트넘, 한국인 센터백 영입설 재점화…김민재, 이적시장 핫매물 예고

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.