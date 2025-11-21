'손흥민vs뮐러니까' MLS 매치업에 세계적인 관심→'카잔의 기적'까지 언급…"커리어 통산 10번째 맞대결"
|사진=MLS
[스포츠조선 강우진 기자]손흥민과 토마스 뮐러의 매치가 세계적인 관심을 갖고 있다. 영국 현지에서도 이 매치업에 관심을 가지며 '카잔의 기적'까지 언급했다.
영국 기브미스포츠는 21일(한국시각) "(MLS 플레이오프 준결승은) 유럽 무대에서만 맞붙어 왔던 두 스타, 밴쿠버 화이트캡스의 토마스 뮐러와 LAFC의 손흥민이 커리어 통산 10번째로 격돌하는 무대가 될 전망"이라고 보도했다.
두 선수는 이번 시즌 각자의 팀 성공에 핵심적인 역할을 해왔으며, 더 큰 무대에서도 여러 차례 직접 맞대결한 경험이 있다.
|사진=LAFC
뮐러는 독일 분데스리가에서 손흥민을 상대할 때 대부분 원하는 결과를 얻었다. 뮐러와 손흥민은 독일에서 5시즌을 보내며 총 7번 직접 맞붙었고, 이 기간 뮐러의 바이에른 뮌헨은 5승 2무를 기록했다.
두 선수 모두 득점력이 뛰어난 편임에도 7번의 경기에서 두 선수 합산 득점은 단 1골이다. 그마저도 지난 2012년 11월에 뮐러가 기록한 골이다.
손흥민은 레버쿠젠 소속으로 마지막 시즌, 바이에른 뮌헨을 상대로 리그 첫 승을 거두지만, 그 경기에 뮐러는 출장하지 않았다.
독일 분데스리가에서 바이에른을 상대로 팀 성적이 좋지 못했던 손흥민은, 2018 러시아 월드컵 조별리그 마지막 경기에서 마침내 독일에 통쾌한 복수를 했다.
|사진=LAFC
대한민국은 조별리그 탈락이 어려운 상황이었고, 독일은 16강 진출을 위해 반드시 승리가 필요한 상황이었다.
러시아 카잔에서 열린 이 경기에서 한국은 2대0으로 독일을 잡는 기적을 썼다. 답답한 경기력에 독일은 후반 18분 레온 고레츠카 대신 뮐러를 투입해 공격을 강화하려 했다.
그러나 경기 후반 추가시간에 한국이 두 골을 터뜨렸다. 그중 손흥민의 쐐기골은 독일의 탈락을 확정짓는 장면으로 전 세계 축구팬들에게 강렬한 인상을 줬다. 이 승리는 한국이 독일을 상대로 공식 대회에서 거둔 첫 승리이자, 양 팀의 역대 세 번째 맞대결에서의 첫 승이었다.
과거 손흥민과 뮐러의 맞대결 이야기까지 나올 정도로 MLS 서부콘퍼런스 플레이오프 준결승에 대한 관심이 뜨겁다. 손흥민과 뮐러 중 누가 결승전에 오를지 오는 23일 오전 11시30분에 시작될 맞대결에 이목이 집중되고 있다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
