'폼에 물이 올랐다' FC서울 조영욱 2연속 월간 MVP 독식, 'HS효…

FC서울 조영욱이 구단 공식 월간 MVP인 'HS효성더클래스 10월의 선수상'을 받았다. 사진제공=FC서울
'Grow with uS, GS' GS스포츠 프로축구단 FC서울(이하 FC서울)의 공격수 조영욱이 'HS효성더클래스 10월의 선수상' 수상자로 선정되며, 9월에 이어 두 달 연속 수상의 영예를 안았다.
'HS효성더클래스 이 달의 선수상'은 매월 팬 투표를 통해 최고의 활약을 펼친 선수를 선정하는 FC서울 공식 월간 MVP 시상이다. 10월에는 조영욱, 황도윤, 안데르손이 후보에 올랐으며, 총 1925표 중 1108표를 얻은 조영욱이 압도적인 지지를 받으며 10월의 MVP에 선정됐다.
조영욱은 10월 동안 열린 리그 3경기에 모두 출전해 스트라이커로서 2골을 기록하며 뛰어난 득점력을 다시 한 번 입증했다. 특히 수원FC와의 32라운드에서는 환상적인 퍼스트 터치에 이은 감각적인 왼발슛으로 귀중한 동점골을 터뜨리며, 팀의 상위스플릿 진출에 큰 도움을 줬다. 또한 3경기 평균 11㎞에 달하는 활동량을 기록하는 등 공격 전개 전반에서 높은 기여도를 보여줬다. 현재 조영욱은 시즌 7골 2도움, 팀 내 득점 2위에 올라있다.
사진제공=FC서울
조영욱은 "두 달 연속 수상하게 되어 감회가 남다르다. 내 골이 2년 연속 파이널 A 진출에 도움이 되어 기쁘고, 최근 팀 성적이 좋지 못한데, 더 나아지는 모습을 보여드리겠다. 무엇보다 팬분들께서 주신 상이라 더 큰 책임감을 느낀다. FC서울이 있어야 할 순위를 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.
이번 수상 부상으로 FC서울 공식 스폰서이자 메르세데스-벤츠 공식 딜러인 HS효성더클래스에서 고성능 SUV 모델인 'GLC 43 AMG 4MATIC'을 제공한다. 'GLC 43 AMG 4MATIC'은 뛰어난 성능의 엔진과 파워풀한 전기 모터의 역동적인 부스트, 첨단 모터스포츠 기술로 뛰어난 드라이빙 퍼포먼스를 자랑한다.
한편 HS효성더클래스 구리 전시장에서는 FC서울 팬을 위한 전 차종 특별 프로모션을 진행 중이다. 계약 및 출고 고객에게는 메르세데스-벤츠 쇼퍼백과 골프백이 증정되며, FC서울 홈경기 스카이박스 관람 기회도 제공된다. 자세한 내용은 HS효성더클래스 구리 전시장에서 확인할 수 있다.