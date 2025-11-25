찰싹! 동료 뺨 때리고 결국 사과→상대가 맨유라 천만다행…"어떤 상황에서…

찰싹! 동료 뺨 때리고 결국 사과→상대가 맨유라 천만다행…"어떤 상황에서도 폭력은 정당화될 수 없다"

최종수정 2025-11-26 08:27

[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 팀 동료의 뺨을 때려 퇴장당한 이드리사 게예가 결국 사과했다.

독일 스포르트1 25일(한국시각) "자기 팀 동료에게 뺨을 때려 레드카드를 받은 게예가 사회관계망서비스(SNS)를 통해 입장을 밝혔다"라고 보도했다.


게예는 이날 열린 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 12라운드 원정 경기 맨체스터 유나이티드전에서 문제의 행동을 했다. 게예는 맨유의 브루노 페르난데스에게 슈팅을 허용하자 동료 중앙 수비수 마이클 킨과 언쟁을 벌였다. 이후 게예는 킨의 왼쪽 뺨을 때렸다. 게예는 이 행동으로 전반 13분 퇴장당했다.

놀랍게도 게예 퇴장 이후 수적 열세 속에서도 에버턴은 전반 29분 키어넌 듀스베리홀의 득점으로 경기를 리드했다. 골을 허용하지 않은 채 경기는 1대0 에버턴의 승리로 끝났다. 맨유의 골결정력 부재 문제가 또 한 번 드러나는 순간이었다.


경기 후 게예는 SNS를 통해 "내 팀 동료 마이클 킨에게 사과하고 싶다. 내 행동에 대해 전적인 책임을 지겠다"라며 "또한 내 팀 동료들, 스태프, 팬들, 그리고 클럽에도 사과드리고 싶다"라고 전했다.

또 그는 "이번에 일어난 일은 내가 누구인지나 어떤 생각을 하고 있는지와는 무관하다"라며 "감정이 격해질 수는 있지만, 어떤 상황에서도 이런 행동이 정당화될 수는 없다. 다시는 이런 일이 없게 하겠다"라고 했다.

게예의 이러한 행동은 많은 이들에게 비판받고 있다. 팀 분위기를 해치는 행동이며, 중요한 리그 경기에서 어이없이 패배할 뻔했다. 팀이 경기에서 졌다면 비난의 수위는 더욱 높아졌을 것으로 보인다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



