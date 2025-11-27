중위권 리버풀이 돌아왔습니다...또또또 안필드 대참사, 박살→더 박살 '4연패 후 3연패'
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
[스포츠조선 김대식 기자]리버풀이 무너지고 있다.
리버풀은 27일(한국시각) 영국 리버풀의 안필드에서 열린 PSV 에인트호벤과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5라운드 경기에서 1대4 참패를 당했다. 리버풀은 13위로 순위가 하락했다.
참사였다. 전반 5분부터 어이없는 실점을 내주기 시작한 리버풀이었다. 코너킥에서 버질 반 다이크가 마치 배구의 블로킹을 떠올리듯 팔을 들어올려서 핸드볼 반칙을 범했다. 당연히 페널티킥이 주어졌고, 이반 페리시치가 가볍게 성공시켰다.
리버풀은 빠르게 반격에 성공하는 것처럼 보였다. 전반 16분 코디 학포가 페널티박스로 과감하게 치고 들어가서 슈팅을 시도했다. 골키퍼가 막아냈지만 세컨드볼이 도미니크 소보슬러이한테 향했고, 소보슬러이가 빈 골대로 밀어 넣었다.
리버풀이 좋았던 건 딱 여기까지였다. 전반전에 동점골 흐름을 이어가지 못한 리버풀은 후반 들어서 더 무게중심이 앞으로 쏠릴 수밖에 없었다. 결국 쏠린 무게중심은 리버풀의 수비 약점을 그대로 노출시켰다.
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
후반 11분 PSV의 역습에서 리버풀은 뒷공간을 그대로 노출하면서 휘스 틸에게 실점을 내줬다. 수비라인이 전혀 보호가 되지 않는 리버풀이었다. 다시 리드를 내준 리버풀은 마음이 급해졌고, 선수들의 실수가 연발됐다.
세 번째 실점은 이브라히마 코나테의 대형 실수였다. 후반 28분 코나테는 처리할 수 있는 평범한 골을 뒤로 흘리고 말았다. 곧바로 시작된 PSV의 공격에서 쿠하이브 드리우시가 수비수들을 앞에 두고 침착한 마무리에 성공했다.
다급해진 리버풀은 코나테를 빼고 페데리코 키에사까지 투입하면서 막판 기적을 노려봤지만 후반 추가시간에 역습에서 또 드리우시한테 실점을 내주면서 무려 1대4 대패를 당했다. 3연패에 빠진 리버풀이다.
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
3연패가 문제가 아니다. 최근 12경기에서 무려 3승 9패를 달리고 있는 리버풀이다. 지난 시즌 프리미어리그 우승팀이라고는 믿기 힘든 수준이다. 공격도 안되고 수비도 안되고 있다. 최근 3경기 1골 10실점이다.
이번 여름 이적시장에서 알렉산더 이삭과 플로리안 비르츠에 위고 에키티케 등을 영입하면서 역대 최고액을 지출했지만 오히려 완전히 독이 됐다. 이삭과 비르츠는 극도로 부진해 놀림감으로 전락했으며 영입생 중에 그나마 봐줄 만한 선수가 에키티케뿐이다.
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
반 다이크도 월드 클래스의 명성을 잃어가고 있고, 모하메드 살라는 이제 리버풀의 짐덩이가됐다. 아르네 슬롯 감독의 경질설이 나와도 이상하지 않은 리버풀이다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.