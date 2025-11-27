'캡틴 소니'가 대단했던 거야! 로메로 주장의 무게에 힘겹다→패배 원흉 …

[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼가 또다시 패배했다. 강팀 파리생제르망(PSG)을 상대로 선제골을 넣었지만, 뒷심이 부족했다. 손흥민의 뒤를 이어 토트넘 주장 자리를 물려받은 크리스티안 로메로가 패배의 원흉으로 지목됐다.
영국 풋볼런던은 27일(한국시각) "히샬리송이 토트넘의 선제골을 넣었지만, PSG가 챔피언스리그 경기에서 승리를 가져갔다"라며 선수들의 평점을 매겼다.
이날 토트넘은 PSG에 3대5로 패배했다. 랜달 콜로 무아니가 2골 1도움으로 맹활약했지만, 패배를 막지는 못했다. 턱뼈가 골절된 PSG의 임대생 콜로 무아니가 최고의 선수였다는 점에서 토트넘 공격진이 얼마나 불안정한지 느끼게 해주는 경기였다.
먼저 골키퍼 굴리엘모 비카리오는 평점 5점을 받았다. 이강인의 강력한 중거리 슈팅을 막아내는 데 성공했지만, 비티냐에게는 해트트릭을 허용했다.
측면 수비수 페드로 포로도 5점을 받았다. 다른 수비수들과 함께 PSG의 공격에 잘 대처하지 못했다는 평가다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
로메로는 팀 내 최하점인 3점을 받았다.
매체는 "앞선 선수들이 비티냐에게 붙지 않자 직접 압박하러 갔지만 이미 늦었다. 후반에는 최악이었다"라며 "사르를 위험한 상황으로 몰아 PSG의 세 번째 골의 원인이 됐고, 파울을 범해 페널티킥까지 내줬다. 주장으로서 좋지 못한 하루였다"라고 평가했다. 팀이 부진하면서 주장의 무게를 느끼고 있는 로메로다. 현재 토트넘 내에서 심리적 부담이 가장 큰 선수로 꼽힌다. 경기력에도 부정적인 영향을 줄 수 있다.
중앙 수비 파트너 반더벤은 평점 5점을 받았고, 측면 수비수 제드 스펜스는 6점이었다.
중원에서는 사르가 평점 5점으로 가장 낮았다. 로드리고 벤탄쿠르(7점)와 아치 그레이(8점)는 상대적으로 좋은 평가를 받았다.
뇌진탕에서 돌아온 루카스 베리발은 평점 8점으로 앞으로를 기대하게 했다.
매체는 "뇌진탕 이후 첫 출전이었지만 두려움 없이 뛰었다. 그레이에게 백힐 패스를 두 번 연결했고, 두 번째 백힐이 히샬리송의 선제골로 이어졌다"라며 "그레이처럼 후반 15분을 남기고 교체됐지만 오늘 많은 경험을 쌓았다. 이제는 계속 선발 출전해야 한다"라고 극찬했다.
공격진에서는 히샬리송이 평점 7점을 받았고, 랜달 콜로 무아니가 9점을 받았다.
매체는 콜로 무아니에 대해 "친정 팀을 상대로 그야말로 온 힘을 다했다. 첫 골 장면에서 히샬리송을 위한 영리한 헤더 어시스트, 후반에는 강력한 발리로 두 번째 골을 넣었다"라고 전했다.