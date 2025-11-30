"월드컵 우승하려면…" 2035 한-일 아시안컵 공동 개최, 일본의 '큰 그림'은 이것이었다

기사입력 2025-11-30 11:02


"월드컵 우승하려면…" 2035 한-일 아시안컵 공동 개최, 일본의 '큰…
◇스포츠조선DB

[스포츠조선 박상경 기자] 일본의 큰 그림은 결국 월드컵 개최였나.

한국과 일본의 2035 아시안컵 공동 개최 움직임이 알려지면서 관심이 모아지고 있다. 대한축구협회 관계자는 28일 "그동안 일본축구협회(JFA)와 실무자 차원에서 아시안컵 공동 개최를 놓고 의견을 나누면서 대회 개최에 따른 경제적 비용 절감 등에 공감했다"며 "문화체육관광부에도 아시안컵 공동 개최에 대한 내용과 관련 자료를 전달했다"고 밝혔다.

축구협회는 지난 18일 가나와 평가전 때 국제위원회를 열어 2035년 아시안컵 한일 공동 개최를 논의한 뒤 이사회를 거쳐 이 내용을 문체부에 전달했다. 지난 2월 아시아축구연맹(AFC)에 2031 아시안컵 개최 의향서를 제출했으나, AFC가 2031~2035 대회 개최지를 내년 7월에 동시 결정한다고 발표함에 따라 2035 대회 개최 의향서도 제출할 예정이다. 일본은 2031 대회 유치 의향서를 내지 않은 상태이기 때문에, 2035 대회 개최 의향서를 내는 대로 공동 개최 후속 작업에 나선다는 방침이다.

일본 쪽에서도 반응이 나왔다. 미야모토 쓰네야스 JFA 회장은 29일 교도통신과의 인터뷰에서 한국과의 2035 아시안컵 공동 개최 움직임에 대해 "단독, 공동 개최 등 여러 형태를 찾아갈 필요가 있다. 시야에 넣고 있다"고 밝혔다. 그러면서 '2050 월드컵을 일본에서 유치해 우승한다'는 'JFA 2005 선언'을 거론하면서 "월드컵을 개최하려 한다면 그 전에 국제대회 개최 경험이 필요하다"는 생각을 덧붙였다.

JFA 2005 선언은 일본 축구의 장기 발전 계획이다. 당시 10년 내에 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 10위권에 진입하고, 2050년까지 축구 인구를 1000만명으로 늘리며, 2050년 일본에서 다시 월드컵을 개최하고 우승하는 것을 최종 목표로 삼고 있다. 선언 20년째인 올해 일본은 FIFA랭킹 18위로 10위권 진입이라는 목표는 이룬 상태. 축구 인구는 500만명 이상으로 추산되는 등 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 농담처럼 받아들여졌던 '월드컵 우승'이라는 목표도 2022 카타르 대회에서 스페인, 독일을 침몰시킨 데 이어 최근 친선경기에서 브라질을 제압하는 등 더 이상 꿈이 아니라는 목소리가 들리고 있다. 한국과의 2035 아시안컵 공동 개최도 궁극적으로는 2050 월드컵 개최라는 목표에 다가가기 위한 단계로 보는 눈치다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 트위스트 김 "눈만 깜박였던 4년 투병, 아무도 찾아주지 않았다"...비통한 15주기

2.

쯔양, 김장 20포기·수육 6kg·굴 2kg…초대형 먹방에 4만kcal 돌파

3.

'박서진 동생' 박효정, 85kg에서 17kg 감량했는데...안타까운 근황 "요요로 76kg"

4.

'AOA 출신' 유나, 27일 결혼 1년 9개월만 엄마 됐다 "세상에 태어난 걸 환영해"

5.

은지원, 재혼 한 달만에 또 기쁜 소식..."2세 출산 보인다" 점사에 "정관수술 풀렸나"

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 축구 역대급 수비수 탄생 예고, 유럽 5대 리그가 부른다...홍명보호 풀백 '러브콜' 폭주→"분데스-세리에A 구단 지켜보고 갔어"

2.

모든 일정 취소 → 아내&딸 두고 나홀로 30일 출국…메이저리그 계약 임박했나? "형제 같은 존재" 특별한 감사인사까지 [SC포커스]

3.

"미친 거 아냐" 윤도영 일본어 오피셜 발표 '친일구단' 재인증, 일본 전범군 홍보→"중국 죄송합니다" 공개사과

4.

"수준 이하"라던 손흥민 범접할 수 없는 위상..."SON 우승의 가치, 역대 5위!" 메시-호날두와 어깨 나란히, 생애 첫 우승 유니폼 가격 폭발

5.

강백호 영입→페라자까지 왔다! 한화 색깔 진짜 뚜렷해졌다…"2026년은 공격이다"

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 축구 역대급 수비수 탄생 예고, 유럽 5대 리그가 부른다...홍명보호 풀백 '러브콜' 폭주→"분데스-세리에A 구단 지켜보고 갔어"

2.

모든 일정 취소 → 아내&딸 두고 나홀로 30일 출국…메이저리그 계약 임박했나? "형제 같은 존재" 특별한 감사인사까지 [SC포커스]

3.

"미친 거 아냐" 윤도영 일본어 오피셜 발표 '친일구단' 재인증, 일본 전범군 홍보→"중국 죄송합니다" 공개사과

4.

"수준 이하"라던 손흥민 범접할 수 없는 위상..."SON 우승의 가치, 역대 5위!" 메시-호날두와 어깨 나란히, 생애 첫 우승 유니폼 가격 폭발

5.

강백호 영입→페라자까지 왔다! 한화 색깔 진짜 뚜렷해졌다…"2026년은 공격이다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.