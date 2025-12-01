"살라 선발 제외" 리버풀 카드 적중, '1억 2500만 파운드 이삭' …

[스포츠조선 김가을 기자]'디펜딩 챔피언' 리버풀(잉글랜드)이 드디어 웃었다. 투자의 힘이 빛났다. '1억 2500만 파운드 스타' 알렉산더 이삭이 첫 득점을 기록했다. 1억 1600만 파운드를 투자했던 플로리안 비르츠도 맹활약했다.
아르네 슬롯 감독이 이끄는 리버풀은 11월 30일(이하 한국시각) 영국 런던의 런던 스타디움에서 열린 웨스트햄과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 원정 경기에서 2대0으로 이겼다. 리버풀은 최근 2연패를 끊어내고 승리를 거머쥐었다. 개막 13경기에서 7승6패(승점 21)를 기록하며 20개 팀 중 8위에 랭크됐다.
승리의 중심엔 이삭의 활약이 있었다. 그는 4-2-3-1 포메이션의 최전방 공격수로 나섰다. 경기가 0-0으로 팽팽하던 후반 15분 선제 결승골을 꽂아 넣었다. 이삭의 올 시즌 리그 '1호골'이었다. 그는 올 시즌을 앞두고 뉴캐슬을 떠나 리버풀에 합류했다. 그의 이적료는 무려 1억 2500만 파운드에 달했다. 하지만 이삭은 리버풀에서 좀처럼 기대에 미치지 못했다. 종전까지 리그 5경기에서 단 한 골도 기록하지 못했었다. 하지만 이날 리버풀 소속으로 리그 첫 득점을 기록했다.
비르츠도 제 몫을 톡톡히 해냈다. 중앙 미드필더로 나서 경기를 조율했다.
영국 언론 BBC는 '이삭은 리버풀이 1억 2500만 파운드의 이적료를 투자한 뒤 EPL에서 처음으로 골을 넣었다. 리버풀은 최근 12경기에서 9패를 기록했다. 1954년 이후 최악의 성적이었다. 슬롯 감독은 2024년 4월 이후 처음으로 리그 선발 라인업에서 모하메드 살라를 제외했다. 리버풀은 플로리안 비르츠가 공격수들 뒤에서 뛰어난 활약을 펼치며 경기를 조율했다. 이삭은 EPL에서의 골 가뭄을 마무리했다'고 보도했다.
이 매체는 '슬롯 감독은 살라의 실망스러운 모습에 공격 옵션을 재조정하는 방식으로 답했다. 이삭은 선발로 나섰고, 비르츠는 리버풀 이적 후 최고의 경기 중 하나를 치르게 됐다. 비르츠는 레버쿠젠(독일)에서 1억 1600만 파운드를 주고 데려왔다. 이전의 저조한 성적 이후 이삭과 비르츠의 경기력과 결과가 자신감에 큰 도움이 될 것'이라고 덧붙였다.