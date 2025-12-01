[K리그 대상]K리그2 영플레이어상 주인공은 박승호, 80.03점 압도적 득표 성공

기사입력 2025-12-01 16:18


[K리그 대상]K리그2 영플레이어상 주인공은 박승호, 80.03점 압도적…
하나은행 K리그 2025대상 시상식이 1일 오후 서울 서대문구 스위스 그랜드호텔에서 열렸다. K리그2 영플레이어상을 수상한 인천 박승호가 트로피를 들고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.1/

[K리그 대상]K리그2 영플레이어상 주인공은 박승호, 80.03점 압도적…
하나은행 K리그 2025대상 시상식이 1일 오후 서울 서대문구 스위스 그랜드호텔에서 열렸다. K리그2 영플레이어상을 수상한 인천 박승호가 소감을 말하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.1/

[스포츠조선 이현석 기자]올 시즌 K리그2 최고의 영건은 인천유나이티드의 박승호였다.

1일 서울 홍은동 스위스그랜드호텔 컨벤션센터에서 '하나은행 K리그 2025 대상 시상식'이 열렸다. K리그2 영플레이어상은 박승호가 차지했다. 박승호는 감독 10표, 주장 13표, 미디어 93표 등 거의 몰표에 가까운 기록과 함께 80.03점으로 이랜드의 백지웅(8.25)과 수원의 이건희(11.72)를 제치고 영플레이어로 선정됐다.

2003년생 박승홍는 2023년 인천 입단 후 부터 9경기에 출전해 가능성을 내비쳤다. 이후 2024시즌에는 25경기 2골2도움으로 잠재력을 싹 틔우기 시작했다. 올 시즌에는 인천이 K리그2에서 경쟁하는 상황에서 37경기 9골1도움을 기록하며 맹활약했다.

박승호는 뛰어난 전술 이해 능력과 득점력, 공격 전개 전반에서 핵심 역할을 수행해 인천의 K리그2 우승을 이끌었다. 라운드 MVP 1회, 라운드 베스트11 3회, MOM 3회 등 선정되며 꾸준함을 선보였다. K리그2 영플레이어 후보 중 최다 출전, 최다 공격포인트, 최고 평균 평점 등을 기록해 압도적인 성적으로 수상에 성공했다.

박승호는 "이 상을 받게 해주신 유정복 시장님과 조건도 대표님, 그리고 인천 구단 관계자와 팬분들, 하늘에서 지켜보고 있을 선비와 가족들 덕분에 이상을 받을 수 있었다. 영플레이어상을 받음으로서 앞으로 더 열심히 하고 노력하는 선수가 되겠다"고 했다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김숙·임형준, '심정지 직전' 김수용 살렸다… 20분 CPR로 '골든타임 사수'

2.

주영훈♥이윤미, 시작부터 '금지된 사랑'…"'연애 금지' 어겼다고 16억 소송"

3.

신부보다 화려한 드레스?..민경아, 민폐하객 논란에 "박진주가 직접 골라, 오해 금지"

4.

온주완♥방민아, 발리 해변 결혼식 현장..블랙 드레스도 '청순'

5.

납치·폭행 당한 유튜버 수탉, 직접 전말 밝힌다 "오늘(1일) 밤 라이브 방송"[전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

"이대호는 당장 은퇴를 철회하라" 홈런 폭발, 한국보다 일본에서 더 난리

2.

'박찬호→최형우 이탈 후폭풍' 양현종, KIA 언급 아꼈다…선수들에게 "사고만 치지 마" 당부

3.

'손흥민 OUT' 미치도록 후회!→'프랭크 감독 경질' 초임박 "문제 해결 못할시 떠난다"…'지옥의 일정'까지 대기 중

4.

'SS 귀족' 김하성, 3년 연속 타격왕+20홈런 포수까지 제쳤다! → 美매체 FA 최상위 랭크

5.

K리그 시상식에 등장한 신태용 감독, '폭행 의혹' 전면 부인..."정승현에 미안, 다른 폭행 있었으면 감독 안할 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

"이대호는 당장 은퇴를 철회하라" 홈런 폭발, 한국보다 일본에서 더 난리

2.

'박찬호→최형우 이탈 후폭풍' 양현종, KIA 언급 아꼈다…선수들에게 "사고만 치지 마" 당부

3.

'손흥민 OUT' 미치도록 후회!→'프랭크 감독 경질' 초임박 "문제 해결 못할시 떠난다"…'지옥의 일정'까지 대기 중

4.

'SS 귀족' 김하성, 3년 연속 타격왕+20홈런 포수까지 제쳤다! → 美매체 FA 최상위 랭크

5.

K리그 시상식에 등장한 신태용 감독, '폭행 의혹' 전면 부인..."정승현에 미안, 다른 폭행 있었으면 감독 안할 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.