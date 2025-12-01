[K리그 대상]K리그2 영플레이어상 주인공은 박승호, 80.03점 압도적 득표 성공
|하나은행 K리그 2025대상 시상식이 1일 오후 서울 서대문구 스위스 그랜드호텔에서 열렸다. K리그2 영플레이어상을 수상한 인천 박승호가 트로피를 들고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.1/
|하나은행 K리그 2025대상 시상식이 1일 오후 서울 서대문구 스위스 그랜드호텔에서 열렸다. K리그2 영플레이어상을 수상한 인천 박승호가 소감을 말하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.1/
[스포츠조선 이현석 기자]올 시즌 K리그2 최고의 영건은 인천유나이티드의 박승호였다.
1일 서울 홍은동 스위스그랜드호텔 컨벤션센터에서 '하나은행 K리그 2025 대상 시상식'이 열렸다. K리그2 영플레이어상은 박승호가 차지했다. 박승호는 감독 10표, 주장 13표, 미디어 93표 등 거의 몰표에 가까운 기록과 함께 80.03점으로 이랜드의 백지웅(8.25)과 수원의 이건희(11.72)를 제치고 영플레이어로 선정됐다.
2003년생 박승홍는 2023년 인천 입단 후 부터 9경기에 출전해 가능성을 내비쳤다. 이후 2024시즌에는 25경기 2골2도움으로 잠재력을 싹 틔우기 시작했다. 올 시즌에는 인천이 K리그2에서 경쟁하는 상황에서 37경기 9골1도움을 기록하며 맹활약했다.
박승호는 뛰어난 전술 이해 능력과 득점력, 공격 전개 전반에서 핵심 역할을 수행해 인천의 K리그2 우승을 이끌었다. 라운드 MVP 1회, 라운드 베스트11 3회, MOM 3회 등 선정되며 꾸준함을 선보였다. K리그2 영플레이어 후보 중 최다 출전, 최다 공격포인트, 최고 평균 평점 등을 기록해 압도적인 성적으로 수상에 성공했다.
박승호는 "이 상을 받게 해주신 유정복 시장님과 조건도 대표님, 그리고 인천 구단 관계자와 팬분들, 하늘에서 지켜보고 있을 선비와 가족들 덕분에 이상을 받을 수 있었다. 영플레이어상을 받음으로서 앞으로 더 열심히 하고 노력하는 선수가 되겠다"고 했다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com
