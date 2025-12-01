[K리그 대상]"내년에는 더 좋은 선수가 되겠다" K리그1 최고의 영플레…

[K리그 대상]"내년에는 더 좋은 선수가 되겠다" K리그1 최고의 영플레이어는 이승원..."이 자리에 있어 너무 기뻐"

하나은행 K리그 2025대상 시상식이 1일 오후 서울 서대문구 스위스 그랜드호텔에서 열렸다. K리그1 영플레이어상을 수상한 강원 이승원이 트로피를 들고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.1/

[스포츠조선 이현석 기자]올 시즌 K리그1 최고의 영건은 강원의 이승원이었다.

1일 서울 홍은동 스위스그랜드호텔 컨벤션센터에서 '하나은행 K리그 2025 대상 시상식'이 열렸다. K리그1 영플레이어상은 이승원이 차지했다. 이승원은 감독 10표, 주장 6표, 미디어 90표를 받아 총점 66.87점으로 안양의 채현우(13.47), 서울의 황도윤(19.66)을 제치고 수상의 영예를 거머쥐었다.

2003년생 미드필더인 이승원은 2023시즌 강원에서 데뷔해 데뷔 시즌부터 14경기에 출전해 강렬한 인상을 남겼다. 2024년에는 3월 김천 입대 후 8경기에 출전해 성장세를 보였고, 올 시즌 김천에서 32경기 출전 1골 6도움을 기록하며 팀의 주전으로 맹활약했다. 전역 후 강원에서도 3경기를 소화하며 팀의 5위 등극에 일조했다.

이승원은 미드필더로서 넓은 시야, 정확한 킥 능력이 돋보였다. 라운드 베스트11 5회, MOM 4회 선정됐고, 올 시즌 K리그1 이달의 영플레이어상도 6월, 8월, 9월까지 세 차례 수상하며 1년 내내 활약이 대단했다. 강원은 이승원이 영플레이어상을 수상하며 양민혁에 이어 2년 연속 K리그1 영플레이어상 수상자가 나오는 쾌거를 달성했다. 강원은 지난 2019년 김지현, 2022년 양현준, 2024년 양민혁, 2025년 이승원까지 4번째 영플레이어를 배출했다. 포항(고무열, 김승대, 송민규)을 제치고 영플레이어 최다 배출 구단으로 올라섰다.

이승원은 "올해 두 팀에 있으면서 감사한 분들이 정말 많다. 강원FC 김진태 구단주, 김병지 대표님과 정경호 감독님, 구단 스태프들에게도 감사 인사를 전하고 싶다. 올해 목표를 세우면서 연말 시상식에 가고 싶다는 목표를 세웠다. 이 자리에 있어서 너무 기쁘다. 부모님께도 너무 감사하다. 내년에는 더 좋은 선수가 되도록 하겠다"고 했다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

