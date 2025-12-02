'감독님, 그러다 진짜 경질당해요' 살라 없어서 이겼는데...슬롯은 무한 신뢰 "살라는 앞으로도 중요한 선수"

기사입력 2025-12-02 00:50


사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

[스포츠조선 박찬준 기자]"살라는 앞으로도 중요한 선수다."

아르네 슬롯 리버풀 감독의 모하메드 살라에 대한 신뢰는 여전했다. 리버풀은 지난 달 30일(한국시각) 영국 런던의 런던 스타디움에서 열린 웨스트햄과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 13라운드에서 2대0으로 승리했다. 3연패에서 탈출한 리버풀은 순위를 8위까지 끌어올렸다.

결과 뿐만 아니라 내용 까지 좋았다. 그토록 터지지 않았던 알렉산더 이삭이 선제골을 넣었고, 부진했던 플로리안 비르츠가 최고의 활약을 펼쳤다. 비르츠는 이날 키패스만 4차례를 뿌리며, 독일에서 보여준 경기력을 그대로 재연했다. 코디 각포의 쐐기골까지 터진 리버풀은 2대0 완승을 거뒀다.

달라진 리버풀의 포인트는 살라 제외였다. 슬롯 감독은 살라를 뺀 대신에 도미니크 소보슬러이를 오른쪽 윙으로 돌리고, 비르츠는 중앙 공격형 미드필더로 기용했다. 이같은 변화는 멋지게 맞아떨어졌다. 영국 BBC에서는 '살라 없는 리버풀의 시작인가?' 라는 기사를 내보내며, 리버풀의 변화에 대해 긍정적인 반응을 보이기도 했다.


사진=REUTERS 연합뉴스
하지만 슬롯 감독의 생각은 다른 듯 했다. 그는 "벤치에는 살라만 있는 게 아니다. 하지만 왜 그 질문이 나오는지는 이해한다. 우리는 10일 동안 네 경기를 치러야 한다. 좋은 선수들이 많기 때문에 오늘은 이 라인업을 택한 것뿐"이라고 했다. 로테이션 차원의 선택이라는 뜻이었다. 이어 "살라는 리버풀에 아주 중요한 선수였고, 앞으로도 중요한 선수다. 그 부분에 대해 절대 의심할 여지가 없다"고 했다. 살라에 대한 강력한 믿음을 보였다.

살라는 에이징 커브에 시달리는 모습이다. 지난 시즌 34골-23도움을 기록했지만, 올 시즌에는 단 5골-3도움에 그치고 있다. '레전드' 앨런 시어러는 "슬롯 감독은 어려울 때 내려야 할 큰 결정을 내렸다"며 "살라는 최근 잘하지 못했기 때문에 불평할 수 없다. 리버풀에도 효과가 있었고, 이삭에게도 득점이라는 확실한 결과가 따라왔다"고 말했다. 하지만 슬롯 감독은 여전히 다른 생각을 하고 있는 듯 하다. 오히려 리버풀 팬들은 살라가 아프리카 네이션스컵에 나서는 1월을 기다리는 분위기다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

