"아직 후반전이 남았다" 패배에도 고개 숙이지 않은 변성환 감독..."선…

3일 수원월드컵경기장에서 열린 K리그 승강 PO 1차전 수원 삼성과 제주 SK의 경기. 수원 변성환 감독이 경기를 지켜보고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.03/
[수원=스포츠조선 이현석 기자]"아직 후반전이 남아있다"
수원은 3일 수원월드컵경기장에서 열린 제주와의 '하나은행 K리그 2025' 승강 플레이오프(PO) 1차전에서 0대1로 패했다.
두 팀은 7일 제주월드컵경기장에서 2차전을 벌인다. 수원은 승격을 위해선 이번 패배 결과를 뛰어넘을 승리가 필요해졌다. 제주는 2차전을 홈에서 조금 더 안정적으로 운영할 수 있게 됐다.
변성환 수원 감독은 경기 후 기자회견에 참석해 "중요한 경기였고 승리하기 위해 준비를 했지만, 아쉬운 결과였다. 시즌 중에 이런 얘기를 한 적이 없는데 경기를 패했지만, 선수들은 칭찬하고 싶다. K리그1 팀을 상대로 분전했다. 경기력은 칭찬할 만했다. 페널티킥 장면은 아쉽지만, 아직 후반전이 남아있다. 원정에 가서 2차전은 결과를 바꿀 수 있도록 하겠다"고 했다.
선제 실점 이후 흔들린 점에 대해서는 "실점하다보니까 선수들이 급해진 부분이 있지 않나 생각한다. 선수들도 마찬가지고, 라커룸 분위기는 나쁘지 않다. 2차전 후회 없이 부딪혀 봐야 할 것 같다"고 했다.
경기 전 강조했던 부분 중 아쉬움이 남는 것에 대해서는 "집중력적인 부분에서 상황 판단이 아쉬워서 좋지 않았다. 그 장면 외에는 상대에게 위협적으로 내준 장면이 없었던 것 같다. 상대가잘한느 것을 막으려고 했다. 득점하지 못한 부분은 많이 아쉽다. 다른 부분들은 경쟁할 만하다고 느꼈고, 무득점으로 끝난 것이 가장 아쉬웠다. 2차전에는 득점을 해야 기회를 만들 수 있다. 이번 기류를 잘 이어가면서 득점할 수 있도록 하겠다. 선수들이 해볼만 하다고 생각한 것 같다. 그 부분이 긍정적인 것 같다"고 했다.
세트피스에 대한 아쉬움에 대해서는 "스탭들하고도 이야기를 나눴다. 상대가 높이가 좋다. 어디를 공략할지, 새로운 패턴도 준비했다. 하지만 실제 경기장에서는 조금 우왕좌왕한 부분이 있었다. 조금 더 디테일하게 전술을 수정하겠다"고 했다.
2차전 득점 방안에 대해서는 "밸런스를 깨면서 무리하게 공격을 할 상황은 아니다. 상대 홈에서 하는 경기이기에, 의욕만 갖고 득점할 수는 없다. 90분 동안 차분하게 경기할 예정이다. 전반에 1-0을 만들더라도 후반에 어떻게 될지 모른다"고 했다.
승격 못하면 팬들의 실망감 클 것 "아쉽고 미안한 것은 승리로 보답하지 못한 것이다. 2차전에서는 영끌해서 경기에 집중해 승리하는데 노력하겠다. 말로 포기 어려울 정도로 팬들에게 감사하다. 너무나 감사하고, 죄송하다"고 했다.