베트맨, 2025년 고객 성원 보답 '스포츠토토 감사제' 이벤트 실시

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 공식 인터넷 발매사이트인 베트맨이 오는 21일까지 한 해 동안 성원해준 고객들을 위해 준비한 '당신의 응원 덕분에 새로운 응원의 이름, 스포츠토토 감사제'를 진행한다.
이번 감사제 이벤트는 한 해 동안 스포츠토토를 애용해 준 고객들에게 감사의 마음을 전하고자 기획된 행사다. 공익 영상 시청, 미적중 영수증 등록, 신규 회원 대상 이벤트 등 총 세 가지프로그램을 통해 참여할 수 있다.
공익영상 시청 이벤트는 스포츠토토의 새로운 공익 캠페인 영상인 '새로운 응원의 이름, 스포츠토토'를 시청한 뒤 간단한 퀴즈를 풀면 자동으로 응모된다. 추첨을 통해 해외여행권(1명, 200만원 상당), LG TV(1명), 스타벅스 커피 교환권(300명) 등 다양한 경품이 제공된다.
'미적중 영수증 등록 이벤트'는 적중이 되지 않았더라도 스포츠토토 구매 영수증을 통해 다시 한번 이벤트에 참여할 수 있는 행사다. 미적중 영수증 등록 이벤트 역시 해외여행권(1명, 200만원 상당), LG 코드제로 오브제 A9S 무선청소기(1명), 스타벅스 커피 교환권(300명) 등의 경품이 준비되어 있으며, 추가로 3주간 총 2100명을 선정해 프리 쿠폰을 증정할 예정이다.
오는 14일까지 베트맨에 신규 가입하는 회원을 위해 벳머니 1만원을 적립해주는 '신규 회원 대상 이벤트'도 진행된다. 가입 후 이벤트 페이지에 ID를 입력하면 자동으로 응모되며, 4K 스마트 모니터(1명), 애플 에어팟 프로2(1명), 메가커피 케이크 세트 교환권(100명) 등 푸짐한 경품이 당첨자에게 지급된다.
이벤트는 오는 21일까지 계속되며, 당첨자는 1차(14일까지, 일반 경품) 및 2차 참여자(21일까지, 모바일 경품)로 나누어 발표한다. 각 결과는 17일과 24일에 공지될 예정이다. 보다 자세한 내용은 베트맨 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.