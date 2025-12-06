'이정도면 무난' 홍명보호, '개최국' 멕시코, 남아공, 유럽PO 승자와 A조...일본은 네덜란드, 튀니지 등과 F조-죽음의 조는 프랑스-네덜란드 'I조'[북중미 조추첨 종합]

'이정도면 무난' 홍명보호, '개최국' 멕시코, 남아공, 유럽PO 승자와…
'이정도면 무난' 홍명보호, '개최국' 멕시코, 남아공, 유럽PO 승자와…
[스포츠조선 박찬준 기자]한국축구의 2026년 북중미월드컵 조별리그 상대가 결정됐다. 멕시코, 남아공, 유럽 플레이오프 D승자다.

북중미월드컵 조추첨식이 6일(한국시각) 미국 워싱턴DC의 케네디센터에서 열렸다. 플레이오프(PO)를 앞둔 6개국을 제외하고, 본선 진출이 확정된 42개국 사령탑이 총 출동했다. 홍명보 축구 A대표팀 감독도 4일 현지에 입성했다. 한국은 '개최국' 멕시코(FIFA랭킹 15위), 남아공(61위), 유럽 PO D승자와 함께 A조에 편성됐다. 유럽 PO D조에는 덴마크, 북마케도니아, 아일랜드, 체코가 속했다.

이번 조추첨식에는 미국프로풋볼(NFL) 7회 우승 이력의 톰 브래디와 프로농구(NBA) '공룡 센터' 샤킬 오닐, 프로야구 메이저리그(MLB) 현역 최고의 강타자 중 한 명인 에런 저지(뉴욕 양키스), 북미아이스하키리그(NHL)의 '전설' 웨인 그레츠키 등이 북미스포츠를 수놓은 슈퍼스타들이 조 추첨의 조력자로 참여했다. 축구계에서는 차범근 전 한국 대표팀 감독을 비롯해, 잉글랜드의 리오 퍼디낸드, 브라질의 둥가 등 레전드들도 함께 했다.


'이정도면 무난' 홍명보호, '개최국' 멕시코, 남아공, 유럽PO 승자와…
이번 월드컵은 32개국이 아닌 48개국이 참가하는 첫 대회다. 조별리그가 기존의 8개조에서 12개조로 확대됐다. 각조 1, 2위(A~L조·총 24개팀) 뿐만 아니라 3위 중 상위 8개팀도 토너먼트의 새로운 시작인 32강에 오른다.

'포트1'부터 진행된 조추첨에서 한국은 멕시코를 만난데 이어, 포트 3에서는 남아공, 포트 4에서 유럽 PO D승자와 A조에 속하며 북중미월드컵 여정을 펼치게 됐다. 포트1 중 비교적 나쁘지 않은 멕시코, 포트3에서 가장 확실한 1승 제물인 남아공에 속하며, 비교적 좋은 조에 배정됐다. 유럽팀도 덴마크, 북마케도니아, 아일랜드, 체코면 누구와도 해볼만 하다.

한국은 11일 멕시코 과달라하라 에스타디오 아크론에서 유럽 PO D 승자와 1차전을 치른다. 18일에는 멕시코와 같은 장소에서 2차전을 갖고, 24일 몬테레이의 에스타디오 BBVA에서 남아공과 최종전을 갖는다. 모두 멕시코에서 경기를 치러 이동 등에서 유리한 상황을 맞이했다.


'이정도면 무난' 홍명보호, '개최국' 멕시코, 남아공, 유럽PO 승자와…
일본은 네덜란드(7위), 튀니지(40위), 유럽 PO B승자와 F조에 속했다. 카타르는 캐나다(27위), 스위스(17위), 유럽 PO A승자와 B조, 호주는 미국(14위), 파라과이(39위), 유럽 PO C승자와 D조, 사우디는 스페인(1위), 우루과이(16위), 카보베르데(68위)와 H조, 이란은 벨기에(8위), 이집트(34위), 뉴질랜드(86위)와 G조, 우즈베키스탄은 포르투갈(6위), 콜롬비아(13위), 대륙간 PO1 승자와 K조에 속했다.

비교적 고르게 배정된 가운데, 죽음의 조는 I조였다. 프랑스(3위), 세네갈(19위), 노르웨이(29위), 대륙간 PO2 승자가 한 조를 이뤘다. '디펜딩챔피언' 아르헨티나는 오스트리아(24위), 알제리(35위), 요르단(66위)과 J조에 속하며 비교적 쉬운 조에 포함됐다.


미국, 멕시코, 캐나다, 3개국이 공동 개최하는 북중미월드컵은 내년 6월11일 멕시코 멕시코시티 에스타디오 아즈테카에서 열린다. 7월19일까지 미국(11개), 캐나다(2개), 멕시코(3개)의 16개 도시에서 펼쳐진다


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com


'이정도면 무난' 홍명보호, '개최국' 멕시코, 남아공, 유럽PO 승자와…
A picture shows groups A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K and L during the draw for the 2026 FIFA Football World Cup taking place in the US, Canada and Mexico, at the Kennedy Center, in Washington, DC, on December 5, 2025. (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)

◇2026년 북중미월드컵 조추첨 결과

A조=멕시코, 남아프리카 공화국, 대한민국, 유럽 PO(D)

B조=캐나다, 유럽 PO(A), 카타르, 스위스

C조=브라질, 모로코, 아이티, 스코틀랜드

D조=미국, 파라과이, 호주, 유럽 PO(C)

E조=독일, 퀴라소, 코트디부아르, 에콰도르

F조=네덜란드, 일본, 유럽 PO(B), 튀니지

G조=벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드

H조=스페인, 카보 베르데, 사우디아라비아, 우루과이

I조=프랑스, 세네갈, 대륙간 PO(2), 노르웨이

J조=아르헨티나, 알제리, 오스트리아, 요르단

K조=포르투갈, 대륙간 PO(1), 우즈베키스탄, 콜롬비아

L조=잉글랜드, 크로아티아, 가나, 파나마

