"'멕시코월드컵' 돼버려" 죽음의 조 피한 홍명보 감독, "1600m 고…

[스포츠조선 윤진만 기자]홍명보 대한민국 축구 A대표팀 감독이 2026년 북중미월드컵 조 추첨식을 마치고 안도감과 우려를 동시에 표했다.
홍 감독은 6일(한국시각) 미국 워싱턴DC의 케네디센터에서 열린 조 추첨식을 마치고 국내 취재진을 만나 유럽과 남미의 강호를 피한 것이 "우리에겐 조금 좋은 점이라고 할 수 있다"라고 말했다. 한국은 공동개최국 중 하나인 멕시코, 아프리카의 남아프리카공화국, 유럽 플레이오프(PO) D 승자와 A조에 속했다. 축구팬 사이에선 '역대급 꿀조'라는 반응이 나온다.
하지만 홍 감독은 "한국이 32강에 가면 좋겠지만, 어느 팀 하나 쉽게 생각할 수 없다. 팀의 장점을 얼마만큼 발휘하느냐가 중요하고, 환경에 얼마나 적응을 해서 퍼포먼스를 내느냐도 중요하다. 그런 것을 잘 준비해야 할 것 같다"라고 경계심을 표했다.
연합뉴스
홈 이점을 안은 멕시코에 대해선 "우리가 예전에도 홈에서 경기할 때를 생각해보면 홈팀의 이점이라는게 실력 이상으로 나오곤 한다"며 "멕시코는 예나 지금이나 굉장히 좋은 팀이다. 하지만 한국 선수들도 예전보단 경험 측면이 높아졌다"라고 힘주어 말했다. 한국은 1998년 프랑스월드컵과 2018년 러시아월드컵 조별리그에서 멕시코를 만나 각각 1대3과 1대2 스코어로 패했다.
홍 감독은 장소에 대한 고민도 숨기지 않았다. 한국은 내년 6월12일 멕시코 과달라하라의 에스타디오 아크론에서 유럽 PO 승자(덴마크, 북마케도니아, 아일랜드, 체코 중 한 팀)와 조별리그 첫 경기를 펼치고, 19일 같은 경기장에서 개최국 멕시코와 맞붙는다. 25일엔 장소를 몬테레이의 에스타디오 BBVA로 옮겨 남아프리카공화국과 격돌한다.
홍 감독은 "1~2번째 경기는 1천600m 고지에서 치른다. 세 번째 경기 장소는 그렇게 높진 않지만, 굉장히 습하고 (기온)35도 이상 되는 곳에서 경기를 치른다. 그게 가장 크고 중요한 포인트가 될 것이라고 생각한다"며 "고지대에 적응하려면 아무래도 최소 열흘, 길게는 2주 이상 걸린다. 대표팀 소집을 하면 아마 바로 현지에 가서 적응해야 할 것 같다"라고 말했다.
그러면서 "(북중미가 아닌)멕시코월드컵이 돼버렸다"라고 웃었다.
AFP연합뉴스
이어 조별리그 첫 경기가 대회 개막일 당일에 일찍 열리는 점에 대해선 "소집 후 훈련 기간이 다른 팀보다 짧아지는 게 조금 아쉽다"면서도 "그건 상대도 다 똑같은 조건이고, 한 경기 끝나면 휴식 시간도 있다"라고 긍정적인 면도 언급했다.
상대팀에 대해선 "멕시코는 지난 9월(2대2 무)에 경기를 한번 해봤고, 남아공은 최근 5경기에서 굉장히 좋은 승률(3승2무)을 올리고 있다. 유럽 PO 승자는 덴마크 혹은 아일랜드가 될 것이라고 예측하는데, 3월에 열릴 PO 경기 역시 계속 관전하면서 분석을 하겠다"라고 말했다.
홍 감독은 베이스캠프 후보지와 조별리그 경기장을 답사한 후 귀국할 예정이다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com